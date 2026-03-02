La Generalitat anuncia la instalación de zonas de sombra en los colegios de Alicante

Actuaciones “conjuntas” en centros de enseñanza. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha visitado el Ayuntamiento de Alicante este lunes, donde se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y después del encuentro ha explicado algunos de los puntos tratados entre ambos dirigentes.

Uno de los aspectos más novedosos en este sentido ha sido el “plan para la instalación de sombrajes en los centros educativos de la ciudad”, con la finalidad de “convertir los patios de los centros educativos en refugios climáticos”, según ha expresado Barcala. Para ello, darán a conocer a la Conselleria “todos los centros que necesitan estas zonas de sombra, para establecer un orden de preferencia e ir instalándolos”, ha dicho el regidor, sin hacer más matices.

Tampoco los ha dado la consellera, que ha definido la propuesta del sombraje en los centros “según las necesidades” como una de las “cuestiones más relevantes del plan de intervención”, aunque solo ha indicado que la instalación de zonas de sombra en los patios se llevará a cabo “en relación con ese plan que concretemos de intervención”.

Más anuncios

La consellera cree que “la situación de las infraestructuras” educativas en la ciudad requieren “diferentes grados de actuación y de intensidad”. Estos trabajos se acometerán, según ha dicho la representante del Consell, “de manera conjunta” entre el Ayuntamiento y la Generalitat “a través de un plan en cada centro”. Ortí ha concretado que conocen “el detalle” de las intervenciones que se están llevando a cabo en centros como los CEIP (Centro de Educación de Infantil y Primaria) La Almadraba, ubicado en El Cabo de la Huerta; el IES (Instituto de Educación Secundaria) San Blas, en el barrio homónimo; y el IES Las Lomas, en Juan XXIII. A su vez, en el caso del IES San Blas y de Las Lomas, “podrán licitarse antes de que acabe el año".

Posteriormente, el Ayuntamiento de Alicante ha precisado, a través de un comunicado, que sobre estos dos últimos institutos se ha abordado “la adecuación y ampliación” de ambos. Sobre el colegio La Almadraba, en el mismo comunicado se ha indicado que las obras para su construcción “están muy avanzadas”.

Otras actuaciones que se han anunciado son los “avances en los proyectos de reposición”, es decir, “demolición y nueva construcción”, de los IES Jaime II, en el barrio de El Pla; en el Virgen del Remedio y Cabo Huertas, en los mismos barrios que los denominan y cuyas licitaciones el Ayuntamiento prevé para el próximo año. El Consistorio también ha citado el desarrollo de la FP Integrada en el IES Leonardo Da Vinci, en la Zona Norte; y el Antonio José Cavanilles, entre Babel y La Florida.

Cabe recordar que en junio del año pasado el Ayuntamiento anunció la plantación de 135 árboles en 14 centros educativos para "generar islas bioclimáticas y mejorar la calidad del aire" en estos espacios. Aquella iniciativa la llevó a cabo el departamento municipal de Zonas Verdes, de la Concejalía de Medio Ambiente, ante la "creciente necesidad de adaptar los espacios educativos a los desafíos climáticos" y para "fomentar la conciencia ambiental desde una edad muy temprana, según expresó en su momento el vicealcalde Manuel Villar.

Junta de Gobierno

También en materia de infraestructuras educativas, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante tratará este martes el contrato de obras de “reparaciones y mejoras” en colegios públicos en relación con el acondicionamiento de la zona del patio infantil del CEIP San Blas para aprobar la “certificación final”, es decir, la finalización de las obras. Lo mismo ocurrirá con el acondicionamiento de las rampas de acceso a las aulas de infantil desde el patio del CEIP Rafael Altamira, ubicado en La Florida.