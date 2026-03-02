La Guardia Civil forma a más de 1.300 estudiantes de la provincia de Alicante en el uso de las nuevas tecnologías

La provincia de Alicante ha iniciado este lunes la fase clasificatoria de la VII National Cyber League de la Guardia Civil, en la modalidad preamateur, una iniciativa orientada a fomentar el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías entre los estudiantes que cursan 4º de la ESO. Más de 1.300 alumnos de 42 centros educativos de la provincia participan en esta Ciberliga, donde se enfrentarán a ciberretos, imágenes manipuladas y webs fraudulentas en juego

El arranque de la competición se ha realizado a través de los institutos de Educación Secundaria Les Salines de Calp, Enric Valor de El Campello y Los Montesinos–Remedios Muñoz de Los Montesinos. La fase clasificatoria se desarrollará desde hoy y se prolongará hasta el próximo 13 de marzo.

Inicio de la Ciberliga de la Guardia Civil en Alicante. / INFORMACIÓN

Esta edición supone la primera participación de la Comunidad Valenciana en la Ciberliga. En la provincia de Alicante se han inscrito 343 equipos, integrados con 1.333 estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), procedentes de 42 centros educativos.

Formación

Durante el desarrollo de la fase clasificatoria, los centros contarán con la presencia de expertos de la Guardia Civil en ciberdelincuencia.

Los participantes recibirán una conferencia sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, una explicación teórica sobre herramientas prácticas de autoprotección digital y orientación para la resolución de los ciberretos planteados.

Los desafíos simulan situaciones reales que los jóvenes pueden encontrarse al navegar por Internet, lo que permite aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno práctico y competitivo.

Objetivo educativo

Para superar las pruebas, los equipos deberán poner en práctica sus conocimientos tecnológicos, las habilidades digitales, la capacidad de análisis y el trabajo en equipo. Todo ello reforzando la formación previa recibida antes del inicio de la competición.

Los dos equipos de la Comunidad Valenciana con mejor puntuación accederán a la fase final, que se celebrará en abril de 2026 en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Los equipos mejor clasificados en la final recibirán importantes premios, principalmente material informático de uso didáctico destinado a mejorar su rendimiento académico y su formación tecnológica.

No obstante, el mayor premio será la experiencia vivida y los conocimientos adquiridos de la mano de la Guardia Civil, herramientas que podrán aplicar directamente en su vida diaria para desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital.