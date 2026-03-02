El uso de la inteligencia artificial multiplica el acoso escolar y la violencia sexual en Alicante

Alumnas que repentinamente ven imágenes o vídeos suyos en las que aparecen desnudas creadas con inteligencia artificial (IA) circular por los grupos de Whatsapp o incluso publicadas en las redes sociales. Es una de las principales maldades que los adolescentes están cometiendo con compañeras, mucho más que bromas de mal gusto que se cometen fuera de las aulas que están generando muchos problemas en la convivencia escolar. Buena parte de los casos acaban judicializados.

El uso de esta tecnología ha multiplicado y cambiado los métodos para perpetrar acoso escolar y violencia sexual. La IA también se está empleando para meterse con colectivos vulnerables, especialmente con niños con necesidades especiales. «Está aumentando la normalización de violencia sexual en los centros educativos, ya era brutal con la pornografía desde hace ocho o nueve años. Ahora, estamos en un cambio de paradigma, es muy nuevo, y ya prácticamente está pasando en todos los centros educativos», afirma Agustín Zaragoza Granell, profesor de Filosofía, agente de Igualdad y experto en la prevención del consumo de pornografía.

Esta realidad también ha sido constatada por la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae), que ha advertido de que uso de herramientas para crear imágenes, vídeos o audios degradantes y falsos (deepfakes) ha aparecido por primera vez como una causa relevante de denuncia. La entidad medió solo el pasado año en 200 casos de alumnos que denunciaron bullying en la provincia.

El problema, detectado en la provincia de Alicante, al igual que en el resto de la Comunidad, sigue la tendencia a nivel nacional. Según el último informe de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, el uso de la IA está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso.

De hecho, el estudio ha alertado de que en más de la mitad de los casos en los que se emplea la IA con fines de bullying corresponden a la creación de vídeos falsos a partir de la manipulación de una foto, vídeo o audio de la víctima y un 32,2% a la suplantación de la identidad de un compañero o compañera

Zaragoza, que imparte al año más de 200 talleres sobre prevención de la pornografía y masculinidad en toda la Comunidad Valenciana, ha constatado que en los centros educativos están aumentando alarmantemente los conflictos en el aula por lo que está ocurriendo por las tardes. Y deja un mensaje claro: «No son bromas, son actitudes delictivas hacia chicas», advierte. Además, apunta a que cuando los chicos se dan cuenta de que lo han hecho reaaccionan con miedo, tristeza y algunos no eran conscientes de lo que lo estaban haciendo es un delito.

Un cartel que prohíbe los móviles en el IES Doctor Balmis de Alicante, anterior al decreto autonómico / Jose Navarro

Hay un cambio de paradigma, tras el porno, ahora se está normalizando la violencia sexual con la IA Agustín Zaragoza — Experto en prevención sobre pornografía

Un acoso escolar amplificado

Desde la Fundación Cibervoluntarios, que enseña a más de 2.000 niños y adolescentes de la provincia cada año a detectar noticias falsas, cuidar su privacidad en las redes, y en definitiva, a hacer un uso responsable de la tecnología, han corroborado que la inteligencia artificial no ha creado un problema nuevo, sino que está amplificando dinámicas que ya preexisten. «La diferencia ahora es la facilidad, la rapidez y la escala. Hoy no hace falta tener conocimientos técnicos avanzados para producir un contenido aparentemente verosímil. Eso puede multiplicar su alcance y su impacto», explica Antonio Pulido, responsable de Incidencia social y cultural de la entidad.

No obstante, el especialista sostiene que es importante no simplificar el análisis. "El acoso tiene raíces sociales profundas: desigualdades, estigmas, dinámicas de grupo, falta de educación emocional o situaciones de vulnerabilidad. Estas realidades existen dentro y fuera del entorno digital», señala.

La IA está amplificando dinámicas que ya preexisten por el alcance que tiene y su facilidad de uso ANTONIO PULIDO — Miembro de la Fundación Cibervoluntarios

Pero, para los expertos, la principal razón de que se hayan multiplicado las incidencias negativas, es que el uso de estas tecnologías se ha extendido de forma muy rápida y generalizada.» La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de muchas personas jóvenes, como también del conjunto de la ciudadanía», agrega.

Acceso precoz a la IA

Una de las grandes preocupaciones es que la IA ya no solo es utilizada entre los chavales de insituto, entre adolescentes de 12 y 16 años, sino que se ha adelantado ya a la edad escolar. «En una de mis charlas en el último curso de Prmaria, me encontré con que todos los conocían el Chat GPT o el Gemini, cuando la edad legal para hacerse una cuenta es de 13 años», advierte David Tomás, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante (UA) e impulsor de un proyecto, reconocido por el Gobierno, par introducir la IA en los colegios.

Prohibir no sirve de nada, hay que crear entornos seguros de IA para adolescentes, con limitaciones — Investigador de la UA del proyecto "Introduciendo la Inteligencia Artificial en Educación Primaria"

Frente a ese fugaz avance de la tecnología en edades cada vez más tempranas y para prevenir situaciones extremas con la IA, los especialistas ponen el foco en la formación tanto del profesorado, como del alumnado, una asignatura que sigue siendo todavía pendiente porque el alcance de las charlas continúa siendo limitado. Como ejemplo, 2.150 profesores de la provincia de Alicante han comenzado este mes a formarse para enseñar en las aulas a utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y para tratar de poner freno a los peligros. De la Comunidad son, en total, son 6.200 docentes, de los 80.000 a los que va dirigido.

Una charla sobre prevención de la pornografía en un instituto de la provincia / INF