Una mascletà de Fallas a la altura de Pedro Luis Sirvent: "Ha sido el mejor homenaje"

València vivió este lunes uno de esos momentos que no se olvidan. Casi diez años después de su última participación, la pirotecnia Hermanos Sirvent regresó a la plaza del Ayuntamiento de València con una mascletà que, más allá de un simple espectáculo, fue un homenaje en toda regla al maestro pirotécnico Pedro Luis Sirvent, quien falleció en un trágico accidente el pasado 6 de marzo de 2025. Durante ese tiempo ha habido varios homenajes a Sirvent, incluyendo una mascletà el 16 de marzo de 2025 en la falla Carerr San Luis-Doctor Waksman, en recuerdo del maestro.

Pero el tributo más especial al maestro pirotécnico fue, sin duda, el de este 2 de marzo. La familia Sirvent, con Pedro Luis Sirvent hijo al mando, llevó la pirotecnia alicantina a la capital del Túria con una exhibición titulada "Va por ti, maestro", una dedicatoria cargada de sentimiento y recuerdo que se materializó también antes de empezar con la colocación de un ramo de flores en la zona de disparo. "Hace un año que falleció mi padre y queríamos dedicarle la mejor mascletà, hacerlo en la plaza del Ayuntamiento de València ha sido un regalo", aseguraba Sirvent al finalizar el disparo. La ejecución, impecable, fue celebrada tanto por los pirotécnicos como por el público al terminar el disparo.

Un regreso esperado

Y es que el regreso de la pirotecnia Hermanos Sirvent a la Plaza del Ayuntamiento de València no solo era esperado, sino que llevaba consigo una carga emocional muy fuerte para la familia. "No disparábamos aquí desde 2017, casi una década fuera. Sabíamos que era el momento de volver", comentó Pedro Luis Sirvent hijo. Este regreso tenía, por tanto, un valor simbólico mucho más profundo para los alicantinos, y más teniendo en cuenta que este año la pirotecnia no participará en el concurso de mascletás de la plaza de Luceros. "Este año hemos querido dedicarle a mi padre esta mascletà, quitarse esa espinita guardada, y darle el homenaje que se merece", destacó Sirvent.

Los pirotécnicos entraron en el Ayuntamiento entre vítores / GERMÁN CABALLERO

El nombre elegido para el disparo, "Va por ti, maestro", no dejó lugar a dudas sobre a quién iba dedicado este espectáculo. La mascletà, que duró poco más de seis minutos y en el que se dispararon 109,79 kilos de material pirotécnico, fue una sucesión de fases aéreas con efectos de humo de colores, truenos y crosetes que mantuvieron al público en vilo hasta el momento culminante: el terremoto, conocido como "Terrifying Final", que puso el broche de oro al espectáculo. Un final tan esperado que desató la ovación generalizada.

Emoción de inicio a fin

Al terminar, los Sirvent subieron al balcón, llevándose la mano al corazón en señal de agradecimiento por los aplausos del público, que reconocía el valor de un regreso cargado de emoción. "La plaza del Ayuntamiento de Valencia es un espacio grande, céntrico, donde disparan las mejores pirotecnias de la Comunidad Valenciana, y este homenaje no podía ser menos", añadió Pedro Luis.

Disfrutando desde el balcón del Ayuntamiento se encontraban los jugadores y parte del equipo técnico del Valencia Basket masculino, quienes mostraron su entusiasmo al volver otro año más a la mejor zona desde la que se puede ver una mascletà, y no dudaron en bromear acerca de que debido a su altura no les hace casi ni falta subirse al balcón para ver con detalle el disparo.

También fue invitada al balcón la medallista olímpica de baloncesto Vega Gimeno, el Valencia CF Inclusivo, el influencer Francisco de Borja González, la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, las comisiones falleras Rubén Darío-Fra Lluís Colomer, Còrdova-Vicente Tomás Martí, Luz Casanova-Pare Espasa, l’Alcota-Sagunt, Pius XII-Jaume Roig y las juntas locales falleras de Benidorm, Elda, Gandia, Llosa de Ranes, Massanassa y Oliva.