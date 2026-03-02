La misión de Alicante contra la ceguera en Mauritania realiza 176 operaciones en seis días

Un equipo de 15 profesionales sanitarios atendió a 2.126 pacientes y realizó 176 cirugías a personas ciegas por cataratas, en una de las regiones con mayor déficit de asistencia oftalmológica especializada de Mauritania en el marco de la I Expedición Balmis para la Visión impulsada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y el Rotary Club Alicante. Para ello, colaboraron la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, de la que el profesor Jorge Alió es catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor.

Esta iniciativa es parte de la 26ª expedición médico-quirúrgica del proyecto humanitario " Nouadhibou Vision ". Una misión liderada por Jorge Alió, que combinó actividad quirúrgica de alta complejidad, consultas clínicas y atención optométrica. El doctor y la presidenta de la Fundación Jorge Alió, María López Iglesias, llevan 19 años centrando sus esfuerzos en la prevención de la ceguera evitable y en la restauración de la visión funcional en población vulnerable con acceso sanitario muy limitado.

“La ceguera tratable sigue siendo una tragedia silenciosa en muchas regiones del mundo. En Nouadhibou, comprobamos que intervenir a tiempo no solo devuelve la visión, sino la autonomía, dignidad y capacidad de trabajar para su familia y sociedad”, señala Alió.

Avanzadas

Según los datos recogidos durante la misión, la catarata continúa siendo la principal causa de ceguera reversible en adultos. Muchos pacientes presentaban cataratas blancas avanzadas, con visión reducida a percepción de luz. La mayoría de intervenciones se realizaron mediante facoemulsificación, aunque en casos complejos fue necesaria cirugía extracapsular.

Por su parte, el glaucoma es la principal causa de pérdida visual irreversible detectada, estimándose que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes examinados presentaban neuropatía óptica glaucomatosa avanzada o terminal.

El diagnóstico tardío y la falta de acceso a tratamiento farmacológico explican la elevada proporción de casos graves. “También se diagnosticaron patologías corneales severas, retinopatía diabética proliferativa y desprendimientos de retina, lo que pone de manifiesto la necesidad de asistencia continuada en la región”, explica María López Iglesias.

Una misión desde Alicante con la vista puesta en Mauritania / INFORMACIÓN

Niños

Un 30 % de los pacientes atendidos correspondía a población pediátrica. Así, se detectó la falta general de acceso a gafas graduadas y una elevada incidencia de queratoconjuntivitis vernal, miopía alta y ambliopías refractivas bilaterales, así como casos graves de privación visual por lesiones corneales congénitas. Para el doctor, “la detección precoz en la infancia es clave. Muchos de estos niños habrían desarrollado una discapacidad visual permanente sin una intervención a tiempo”.

La entrega de gafas graduadas donadas por el centro de reciclaje de gafas del Club de Leones de Alicante, y la recuperación visual tras cirugía, generaron escenas de intensa emoción entre pacientes y miembros de la misión, integrada por 15 cooperantes internacionales de Alicante, Salamanca y Egipto.

Los sanitarios participantes El equipo alicantino lo formaron ocho profesionales: cuatro miembros de la Fundación Jorge Alió con dos cirujanos oftalmólogos -doctor Alió y doctora Mariam Davitshalli-, la auxiliar Nieves Carrasco y María López como coordinadora; y tres alumnas optometristas de último curso del grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante (UA), Nerea Bricio, Paula Zoroa y Victoria Tortajada, junto a la profesora Ainhoa Molina del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la UA. De la Clínica Oftalmológica Las Claras de Salamanca estuvieron el doctor Manuel Marcos Robles, el doctor Manuel Angel Robles Fernández, las enfermeras Diana Díaz, Noelia Villarón y María Inés Domínguez, y la auxiliar Francisca Sánchez. También participó el médico oftalmólogo clínico doctor Hazem, de la organización "Cairo for Cataracts".

En este proyecto humanitario colaboraron distintas autoridades mauritanas, como el director del Centro Nouadhibou, Salah Edine, y voluntarios locales. Esto permitió optimizar recursos y garantizar la seguridad y logística. Además, se contó con la visita del director de Sanidad de la Gobernaduría de Dakhlet, el doctor Soumare, que felicitó a la expedición de parte del ministro de Sanidad.

Acudieron el embajador de España Pablo Barberá, el cónsul español Javier Ruiz, el presidente de la Fundación Nouadhibou D’abord y el director del Puerto Franco de Noaudhibou.

Beca de la UA

La Fundación Jorge Alió, que en 2026 cumple 30 años, ya trabaja en la consolidación del proyecto mediante nuevas expediciones, la promoción de una beca con la Universidad de Alicante (UA) para el desplazamiento de un optometrista durante un mes y la formación de un oftalmólogo mauritano que garantice asistencia permanente en la zona.

Desde su puesta en marcha en 2007, el proyecto "Nouadhibou Vision" ha mostrado un impacto sanitario continuado. Así, tras las 26 expediciones ya realizadas, junto con las cifras de la actividad ordinaria del centro, se han logrado 70.248 consultas oftalmológicas y 4.642 intervenciones quirúrgicas. Estos datos reflejan el carácter estructural del proyecto, que no se limita a acciones puntuales, sino que garantiza atención oftalmológica estable y formación continuada.

La I Expedición Balmis para la Visión está organizada por la Fundación Jorge Alió y el Rotary Club Alicante, que cedió parte de los fondos recaudados de su concierto de Navidad, en colaboración con la Universidad de Alicante (UA), para sufragar los gastos de esta campaña.