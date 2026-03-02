Nace Aquarela Music, el nuevo festival boutique que traerá a artistas como Anastacia y Luz Casal a Alicante

Este verano, Alicante estrenará una nueva cita con la música en directo. El Muelle Live del Puerto se convertirá en el escenario de Aquarela Music, un festival de formato boutique que irrumpe con una programación de primer nivel y una propuesta centrada en la cercanía y la experiencia. Frente al Mediterráneo, el ciclo plantea conciertos concebidos para reforzar la conexión entre artistas y público, en un entorno singular que combina música, producción cuidada y la identidad abierta y luminosa de la ciudad.

Con el objetivo de consolidarse como una de las citas musicales más destacadas del verano, Aquarela Music reunirá a artistas nacionales e internacionales de primer nivel en una serie de veladas singulares, cada una con su propia identidad y estilo, pensadas para que el público viva experiencias únicas en cada concierto.

Un cartel de altura para una experiencia única

La primera edición de Aquarela Music reunirá a artistas de referencia del panorama musical: Rosario (2 de julio), una de las voces más carismáticas de la música española, que combina flamenco, pop y ritmos latinos; Pablo Alborán (9 de julio), referente del pop en español, admirado por su sensibilidad y potencia vocal; Bandalos Chinos + Silvestre y La Naranja (10 de julio), dos de las bandas más destacadas de la escena indie latinoamericana, que aportarán frescura y sonido contemporáneo; Valeria Castro (11 de julio), voz de gran personalidad y proyección en el panorama nacional; Anastacia (15 de julio), estrella internacional con una voz

inconfundible que ha marcado el pop-rock de las últimas décadas; God Save The Queen (16 de julio), considerada la mejor banda tributo a Queen del mundo por la fidelidad y espectacularidad de sus shows; Operación Triunfo con su gira 2025 (17 de julio), el fenómeno musical que continúa marcando generaciones; y Luz Casal (18 de julio), icono indiscutible de la música española, con un repertorio y una voz que forman parte de la memoria colectiva.

Un cartel que combina grandes voces consolidadas, fenómenos de masas y artistas de proyección, reflejando la vocación de Aquarela Music de ofrecer un ciclo cuidado, diverso y de alta calidad, en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo.

Un festival boutique con identidad propia

Aquarela Music se presenta como un festival boutique que apuesta por la cercanía y la experiencia del público, donde cada concierto está pensado para que el artista sea el verdadero protagonista de la noche. Las jornadas combinarán actuaciones cuidadosamente seleccionadas, con la posibilidad de uno o dos conciertos por día, evitando solapamientos y ofreciendo así una vivencia única para cada público.

El Muelle Live, en pleno Puerto de Alicante, aporta un valor diferencial: un entorno abierto al Mediterráneo que convierte cada concierto en un momento único, donde la música se funde con la brisa marina y el atardecer. Para completar la experiencia, el festival contará también con una propuesta gastronómica de alto nivel que se dará a conocer en las próximas semanas, reforzando su carácter exclusivo y cuidado en cada detalle.

Alicante, ciudad escogida para Aquarela Music

El festival nace con la ambición de atraer público local, nacional e internacional, generando impacto cultural, turístico y económico en la ciudad.

Una nueva cita que llega para quedarse, con la voluntad de crecer edición tras edición y de convertir el Muelle Live del Puerto de Alicante en un escenario imprescindible para la música en directo.