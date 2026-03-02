Los nuevos colegios de Alicante: El Somni avanza y La Cañada espera

El pasado 19 de enero comenzaron las obras del futuro Centro de Educación Especial El Somni de Alicante, seis años después de que, en enero de 2020, el Botànic traspasara al Ayuntamiento las competencias para su construcción. Un trámite que también incluía las obras para el centro de La Cañada del Fenollar, que sigue esperando su turno.

"Es evidente que no puede seguir retrasándose tanto", ha reconocido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, este mismo lunes. Tras una reunión de trabajo celebrada con la Conselleria de Educación, el dirigente popular ha asegurado que el Ayuntamiento trata de acelerar el comienzo de las ansiadas obras: "Estamos volando", ha manifestado.

Tres años después de que comenzaran los trámites, en octubre de 2023, el ejecutivo municipal dio luz verde al proyecto de construcción de ambos centros. En ese momento, los avances para la construcción se paralizaron, ya que el retraso en la aprobación de dichos proyectos había propiciado un encarecimiento de los costes previstos. Esta circunstancia hizo necesario que la Generalitat (responsable de la financiación) validara los nuevos importes, que suponían un encarecimiento total de unos tres millones de euros. Una vez conseguido el visto bueno de la conselleria, El Somni anda camino de convertirse en una realidad (aunque tardía), pero La Cañada no avanza.

Barcala señala al Botànic

Al respecto, Barcala ha tratado de responsabilizar al Consell de Ximo Puig por su gestión de las infraestructuras educativas: "No recibimos mucha ayuda en su momento en la tramitación del Plan Edificant ni una gran urgencia de nadie por parte del Botánico, salvo para protestar", ha lamentado.

Sobre los trámites actuales para impulsar de una vez por todas el colegio de La Cañada, Barcala ha defendido que se trabaja lo más rápido posible, pero sin dar plazos: "Lo que estamos es corriendo al máximo porque hay que terminar de atender esas necesidades", ha defendido el dirigente popular. En este sentido, el alcalde ha señalado de nuevo al Botànic: "Era muy fácil haber cogido el proyecto de La Cañada, haberlo sacado del Plan Edificant y haberlo hecho directamente. Si El Somni, La Cañada y La Almadraba se están ejecutando y van a terminar siendo lo que tenían que ser es porque el PP en Alicante y en la Generalitat lo está haciendo realidad", ha añadido.

Los nuevos edificios

En el caso de El Somni, los arquitectos a cargo del diseño tuvieron que hacer frente a un desnivel de más de cuatro metros entre ambos extremos de la parcela. José Luis Campos, CEO de CrystalZoo, explicó a INFORMACIÓN que se quiso aprovechar esa adversidad para "camuflar" el futuro colegio, de modo que a pie de calle "la fachada se percibirá como si tuviese la altura de una tapia". De esta manera, Campos señaló que lo que se pretende es "descargar" el impacto visual de las construcciones en un barrio plagado de grandes urbanizaciones y centros educativos con voluminosos pabellones y aulas.

En cambio, la situación en la que se enmarcará el futuro CEIP de La Cañada del Fenollar es completamente diferente: un entorno con escasos edificios y construcciones diseminadas. En este caso -según expuso Campos- el efecto deseado es el contrario: "Convertir el colegio en un hito que vuelva a dirigir la mirada hacia las partidas rurales, que a veces quedan algo olvidadas". Con este propósito, los arquitectos del estudio alicantino tomaron como referencia la arquitectura blanca de la ermita de la Cañada.