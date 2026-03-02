La rehabilitación del Ayuntamiento de Alicante: con financiación pero sin fecha

La Generalitat Valenciana aportará 200.000 euros para la rehabilitación del Ayuntamiento de Alicante, que sigue sin fecha prevista. El gobierno local y la Conselleria de Cultura han celebrado una reunión de trabajo para abordar la necesaria reparación del histórico edificio, que permanece con medidas de protección extraordinarias desde que se produjera la caída de cascotes de grandes dimensiones de una de las torres, en noviembre de 2024.

Ambas administraciones han abordado este lunes "todo lo que tiene que ver con el propio Ayuntamiento", según ha explicado el alcalde, Luis Barcala. Desde el contrato de emergencia para la reparación de las dos torres tras el desprendimiento hasta el plan de rehabilitación integral de todo el Consistorio, que no solo incluye la rehabilitación de fachadas sino del interior del inmueble.

La reunión de trabajo de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. / Alex Domínguez

En este sentido, la conselleria ha anunciado que aportará 200.000 de los 468.430 euros de presupuesto de los trabajos, dentro del Plan Restaura. En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento acordó solicitar la subvención para "actuaciones de conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural valenciano". En concreto, el Consistorio se dirigía a a la Conselleria de Cultura para reclamar financiación con el objetivo de actuar en las torres del Ayuntamiento, clausuradas y protegidas con una malla desde el derrumbe parcial de una cornisa a finales del pasado 2024.

"Quiero remarcar el interés de la consellera desde el primer minuto por todos los temas que se están ejecutando en Alicante" Luis Barcala — Alcalde de Alicante (PP)

El alcalde ha remarcado el "interés de la consellera desde el primer minuto por todos los temas que se están ejecutando en Alicante". Por su parte, Ortí ha manifestado el “compromiso con el patrimonio de Alicante” y ha destacado que las inversiones en este sentido han alcanzado los 760.000 euros en 2024 y 2025. De hecho, también a través del Plan Restaura 2025, Cultura ha destinado 200.000 euros para la reparación de la cubierta de la Concatedral de San Nicolás y 182.579 euros para la de la Casa Parroquial de la Basílica de Santa María.

¿Cuándo?

No obstante, ninguna de las dos administraciones ha sido capaz por ahora de poner fecha al inicio de los trabajos en el Ayuntamiento alicantino. Sí ha recordado el alcalde que, una vez comiencen las obras, contarán con un plazo de ejecución de unos 8 meses, pero también ha reconocido que el contrato aún se encuentra en fase de licitación, sin atreverse a aventurar cuándo comenzará la rehabilitación, más allá de que será lo antes posible, con la intención de que se produzca antes de finalizar el año.

"En los dos últimos años Cultura ha concedido cerca de 745.000 euros en ayudas para la conservación del patrimonio cultural en la ciudad de Alicante" Carmen Ortí — Consellera de Cultura (PP)

Tras el encuentro de este lunes, el Ayuntamiento también ha recordado las próximas obras de rehabilitación en el Teatro Principal, que arrancarán (también sin fecha prevista por ahora) con el patio de butacas y la fachada, mientras se redacta el Plan Director para su rehabilitación integral. Además, Barcala ha recabado el apoyo de Cultura para la tramitación del futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras, que el ejecutivo local espera echar a andar en el segundo semestre de 2026.

Además, el alcalde ha destacado el "compromiso personal de la consellera" para impulsar la tramitación de la biblioteca Azorín, dependiente del Estado y gestionada por la Generalitat. Por lo que respecta a los trámites que dependan del Ayuntamiento, Barcala ha avanzado que se dará "la máxima prioridad desde el área de Urbanismo".