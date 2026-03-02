Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante

La provincia de Alicante arranca este lunes 2 de marzo con 44 incidencias activas en 15 carreteras, según la actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 09.33 horas. Aunque no hay accidentes activos en este momento, sí se mantienen varios puntos con retenciones y obras que pueden afectar a la circulación en hora punta.

Las principales complicaciones se concentran en la N-332, donde se registran retenciones en Santa Pola (del kilómetro 90 al 92 en sentido Alicante) y en Torrevieja (entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos). Además, hay avisos por obras en la mediana entre Guardamar del Segura y La Mata, con el carril izquierdo cerrado hasta el 6 de marzo.

En el entorno de Alicante ciudad, la A-70 presenta un obstáculo por incendio de vehículo en Fontcalent y otro aviso en el punto kilométrico 13,9. También continúan las obras en el túnel entre Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, con afección al arcén.

En la A-31, a la altura de Orito, se han notificado dos obstáculos fijos en ambos sentidos, uno de ellos con el arcén cerrado en dirección a Albacete. Asimismo, la N-338 en Torrellano y la A-7 en Collereros, Moralets, Tibi e Ibi presentan incidencias por obstáculos y trabajos de mantenimiento.

Cortes totales y obras prolongadas

Entre las afecciones más importantes figura el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, activo desde este lunes y previsto hasta el 27 de marzo.

Se mantiene además el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, vigente hasta septiembre, así como restricciones en la salida de la A-7 en Realengo (El), también con corte total.

A ello se suman trabajos en la AP-7 en Pedreguer y en el túnel de Olla de Altea, en la N-340 en Muro de Alcoy y en varias carreteras comarcales del interior, como la CV-70 y la CV-700.

Desde Tráfico se recomienda consultar el estado de las vías antes de iniciar desplazamientos, especialmente en los tramos costeros de la N-332 y en los accesos al área metropolitana de Alicante, donde se concentran las principales retenciones de la mañana.