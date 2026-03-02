Salud
San Rafael–Fundación Estima de Alicante impulsa un taller de estimulación cognitiva contra la soledad no deseada
La iniciativa, en la que participan personas mayores y con discapacidad intelectual, promueve el bienestar emocional
San Rafael–Fundación Estima de Alicante desarrolla un taller de estimulación cognitiva en el que participan conjuntamente personas con discapacidad intelectual y personas mayores de la localidad de Sant Joan. La actividad se desarrolla semanalmente en el Centro de Mayores «Salvador Gosálbez Alberola», generando un espacio estable de encuentro, aprendizaje y relación entre generaciones.
El programa incluye dinámicas orientadas a trabajar la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación y el razonamiento mediante ejercicios prácticos, juegos cognitivos, actividades creativas y conversación guiada. Estas acciones contribuyen al mantenimiento de las capacidades cognitivas, al refuerzo de la autoestima y al bienestar emocional de las personas participantes.
Intergeneracional
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter intergeneracional. Las personas mayores aportan experiencia, memoria histórica y vivencias personales que enriquecen al grupo, mientras que las personas con discapacidad intelectual contribuyen con espontaneidad, motivación y una forma de relacionarse cercana y auténtica. Este intercambio favorece la ruptura de estereotipos y promueve relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo.
Desde la Fundación subrayan que este tipo de iniciativas, además de estimular capacidades cognitivas, tienen un impacto directo en la inclusión social y en el fortalecimiento de vínculos personales. El encuentro semanal crea una rutina positiva y un espacio seguro donde se construyen relaciones significativas, convirtiéndose en una herramienta eficaz en la prevención de la soledad no deseada.
Colaboración
El taller representa una apuesta por la innovación social en el ámbito comunitario, demostrando que la colaboración entre entidades y recursos locales puede generar experiencias con un alto impacto social y humano. La iniciativa reafirma el compromiso de San Rafael – Fundación Estima con la promoción de apoyos en la comunidad y con la construcción de entornos más inclusivos y cohesionados en Sant Joan d’Alacant.
San Rafael forma parte del Consejo Social de la localidad y son varias las iniciativas puestas en marcha de manera conjunta: valoración de accesibilidad en algunos trayectos de la localidad, el taller muévete con nosotros, las meriendas saludables con personas voluntarias de Sant Joan o la adaptación de textos a lectura fácil de la biblioteca o la concejalía de Medio Ambiente.
Acompañamiento
San Rafael–Fundación Estima acompaña a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo, defendiendo sus derechos y mejorando su calidad de vida a través de apoyos especializados, personalizados y conectados con la comunidad.
