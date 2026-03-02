Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas

La borrasca Regina traerá a la provincia de Alicante lluvias y tormentas que empezarán hoy y se intensificarán a lo largo de la jornada de mañana martes. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para hoy un día generalmente nuboso en la mayoría de localidades, con gran protagonismo de las precipitaciones sobre todo en zonas de interior. Aemet también ha activado la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros ante la nueva borrasca.

Alicante

El día comienza con cielo cubierto y ambiente gris, aunque la lluvia irá ganando protagonismo a partir de la tarde, cuando podrán registrarse precipitaciones débiles y persistentes. El viento de levante, con rachas intensas, se dejará notar durante buena parte de la jornada y puede incomodar en zonas abiertas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 18 grados, con sensación algo más fresca a primera hora.

Elche

La mañana será mayoritariamente nubosa, con un aumento claro de la inestabilidad conforme avance el día y llegada de lluvias débiles al final de la jornada. El viento del este y nordeste soplará con intensidad moderada y algunas rachas fuertes por la tarde. Los termómetros se moverán entre 8 y 18 grados, con ambiente templado al mediodía.

Benidorm

Predominará el cielo muy nuboso y, especialmente al caer la tarde, aparecerán lluvias que pueden prolongarse durante la noche. El viento del nordeste será insistente, con rachas fuertes en el litoral que afectarán a la sensación térmica. Temperaturas suaves, entre 9 y 16 grados, en un día desapacible junto al mar.

Elda

El amanecer será frío y con nubes altas, pero el tiempo cambiará a lo largo de la tarde con aumento de la nubosidad y llegada de chubascos acompañados de tormenta. El viento moderado no será protagonista, aunque sí la bajada de sensación térmica en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 18 grados.

Torrevieja

El cielo permanecerá cubierto gran parte del día y la lluvia hará acto de presencia sobre todo en la segunda mitad de la jornada, con posibilidad de algún episodio tormentoso. El viento del nordeste, con rachas fuertes al final del día, marcará el ambiente en el litoral. Temperaturas entre 11 y 16 grados, sin grandes cambios.

Orihuela

La jornada transcurrirá bajo un cielo muy nuboso, con precipitaciones más probables durante la tarde y noche, cuando no se descarta alguna tormenta aislada. El viento de levante soplará con mayor intensidad en las horas centrales. Los valores térmicos se situarán entre 8 y 18 grados, con ambiente suave al mediodía.

Alcoy

En el interior el día arrancará con intervalos nubosos, pero evolucionará hacia un escenario de lluvias y tormentas durante la tarde y noche. El ambiente frío será notable a primera hora, con una mínima de 4 grados, y una máxima que alcanzará los 16 grados. El viento será moderado y sin incidencias destacables.

Dénia

La Marina Alta vivirá una jornada muy nubosa, con lluvias débiles que se intensificarán a últimas horas del día. El viento flojo a moderado irá girando y puede notarse más por la noche, aunque sin rachas especialmente adversas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 16 grados, con elevada humedad y sensación fresca.