Alicante se acerca a la renovación del contrato de la zona azul con el foco en las motos y los residentes

El Ayuntamiento de Alicante avanza (aunque con retraso) en la renovación del contrato para la zona azul y el servicio de grúa municipal. El ejecutivo municipal ha aprobado el preceptivo estudio de viabilidad y aguarda al visto bueno de la Generalitat para impulsar la licitación de un servicio (actualmente prorrogado) que esperaba tener listo a mediados del pasado año.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno este martes a la documentación relativa a la construcción de las nuevas instalaciones para los servicios públicos de retirada, inmovilización y depósito de vehículos, así como del estacionamiento regulado en superficie. Dos escritos que, según el expediente municipal, se registraron en el Ayuntamiento en el mes de octubre de 2024.

Tras el correspondiente periodo de exposición pública, el Consistorio desestimó por completo las alegaciones presentadas y trasladó los documentos a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana, que informó favorablemente sobre ellos en abril de 2025. Ahora, según ha manifestado el vicealcalde, Manuel Villar, el gobierno local aguarda de nuevo al Consell para que valide el estudio de viabilidad y el anteproyecto aprobados este martes y, con ello, poder poner en marcha la licitación del nuevo servicio.

Respecto a los retrasos que acumula la renovación del servicio de la zona azul y naranja, junto con la grúa y el depósito municipal de vehículos, el edil popular asegura que se deben a la compleja tramitación: "Hay muchos informes, dependemos de otras administraciones... Es un cúmulo de circunstancias", ha manifestado Villar.

La normativa, al detalle: de las motos a las multas

En noviembre de 2024, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato, la quinta en la práctica, tras ser adjudicado en 2013 por un periodo inicial de ocho años, con dos más de extensión.

La actualización de la norma se produce en un contexto en el que los presupuestos municipales prevén recaudar el doble por la zona azul. El capítulo de ingresos de las cuentas del Ayuntamiento recoge un incremento sustancial en la tasa por el estacionamiento de vehículos, que fue de 2,2 millones en 2025 y que se estima de 4,79 millones en el 2026, lo que representa un aumento del 114 %. Al mismo tiempo, la intención del ejecutivo de Luis Barcala es incorporar a la normativa cuestiones no previstas hasta la fecha y modificar los horarios, tarifas y zonas.

En este sentido, uno de los aspectos en los que se busca renovar la ordenanza es en la inclusión de los vehículos de dos ruedas, que hasta ahora no cuentan con la posibilidad de hacer uso del estacionamiento regulado, pero que, en muchas ocasiones, suponen un problema de espacio al aparcar en zona restringida. Se pretende aprovechar los nuevos mecanismos de control instalados de la mano de la Zona de Bajas Emisiones (principalmente, las cámaras de tráfico) para la supervisión del servicio. Además, se persigue realizar un mayor aprovechamiento de los espacios de estacionamiento disponibles, al detectarse un déficit de plazas destinadas a residentes y trabajadores.

Con la nueva redacción, la zona azul y naranja podría extenderse a nuevas áreas de la ciudad, como ya ha manifestado en diversas ocasiones el equipo de gobierno popular. Principalmente, a barrios que rodean el centro, como San Blas o Benalúa. El anuncio de apertura del periodo de consulta afirmaba que existen "problemas de saturación y baja rotación" además de un "desequilibrio entre oferta y demanda", pero desde el ejecutivo local han incidido en que la futura zona de residentes será gratuita para los empadronados en las calles afectadas.

También debe concretarse en la próxima normativa la situación de los vehículos híbridos y de cero emisiones. Mientras que en otras localidades como Madrid se encuentran exentos del pago, para incentivar la descarbonización, en Alicante no disponen de ninguna ventaja respecto al estacionamiento regulado.