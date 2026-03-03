Alicante completa el despliegue de la receta electrónica para mutualistas

La provincia de Alicante ha realizado este martes la primera dispensación de receta electrónica concertada para los mutualistas de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado). Se trata de un avance largamente trabajado que refuerza la seguridad, la calidad asistencial y la coordinación entre médicos, farmacias y administración, además de mejorar de forma directa la comodidad de estos pacientes, que por fin pueden olvidarse de los talonarios en papel, según se ha puesto de manifiesto en un acto simbólico en la oficina de la plaza de Calvo Sotelo en la capital alicantina.

Aunque son 55.000 los mutualistas en la provincia, se benefician por fin de la receta electrónica concertada algo más de 33.000 ya que una parte están adscritos al Servicio Público de Salud, que hace ya unos años desplegó este sistema.

La doctora Paula Jiménez, delegada provincial de Asisa en Alicante, ha destacado la relevancia del momento al subrayar que se trata de “un gran avance” para todo el sistema. “Hoy se ha dispensado la primera receta electrónica de Muface en Alicante (también en Valencia y Castellón). Para nosotros es un gran avance porque implica una seguridad y una calidad asistencial para el mutualista, para nuestro asegurado, para el médico y, por supuesto, para el sistema”.

Doce comunidades

El denominado Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) ya está operativo en doce comunidades autónomas, y la previsión es completar el mapa nacional a lo largo de este año. Permite además que los médicos dispensen recetas a los mutualistas desplazados a otras comunidades y sacarlas en la farmacia.

Jiménez ha explicado que desde la entidad continúan apostando firmemente por el colectivo mutualista y por el personal administrativo que les presta servicio en la provincia. En Alicante, el número total de mutualistas ronda los 53.000, incluyendo los de Asisa y Adeslas, y los adscritos a Isfas —que agrupa a militares y Guardia Civil— y a Mugeju, la mutualidad judicial.

Para la delegada provincial, la puesta en marcha del sistema no solo supone un avance tecnológico, sino también una mejora estructural en la atención sanitaria, al garantizar mayor control, trazabilidad y reducción de incidencias.

La receta electrónica farmacéutica para mutualistas se despliega en la provincia de Alicante / Pilar Cortés

Diez años de proyecto

Por su parte, Carmen Álvarez Cienfuegos, directora provincial de Muface en Alicante, ha contextualizado el alcance del proyecto, recordando que "es muy complejo y se lleva trabajando en él desde el año 2017”.

La primera comunidad autónoma en implantarlo fue Cantabria en 2020, y desde entonces se ha ido extendiendo progresivamente al resto del territorio nacional. Con la incorporación de la Comunidad Valenciana al sistema concertado, se integran aproximadamente 55.000 mutualistas.

Álvarez ha incidido en que se trata de una herramienta “positiva para todos” y ha detallado sus ventajas. “En primer lugar para el paciente, por la seguridad, la comodidad y la accesibilidad”.

La directora provincial ha señalado que muchos mutualistas residen en entornos rurales alejados de la capital, por lo que la receta electrónica evitará desplazamientos innecesarios únicamente para recoger o renovar prescripciones. Además, ha remarcado que el sistema mejora el control administrativo, el seguimiento de tratamientos y la atención desde el servicio provincial.

También ha destacado que aporta mayor seguridad para los médicos, al reducir errores e incidencias e incluso prevenir posibles fraudes, y facilita la facturación y el control de la dispensación en las farmacias.

Cualquier mutualista podrá retirar su medicación en Alicante aunque la prescripción se haya realizado en otra provincia

Seguimiento terapéutico

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García, ha calificado el despliegue como “un avance muy importante” que consolida el modelo de receta electrónica en la provincia. “Instaura aún más el concepto de receta electrónica que ya teníamos asimilado en otros ámbitos y posiciona tanto a la farmacia como a los prescriptores dentro de un ámbito que nos aporta a todos mucha seguridad y más coordinación entre ambos sectores”.

García ha subrayado especialmente la mejora en la trazabilidad de los tratamientos. Con el nuevo sistema, el médico puede conocer el momento exacto de la dispensación. Este seguimiento resulta clave cuando el paciente vuelve a consulta, ya que permite al médico comprobar si ha seguido correctamente la pauta terapéutica.

Además, ha recordado que el sistema es interoperable a nivel nacional, de modo que cualquier mutualista podrá retirar su medicación en Alicante aunque la prescripción se haya realizado en otra provincia donde ya esté implantado el sistema. Una cuestión especialmente relevante en una provincia que recibe un elevado número de desplazados en determinadas épocas del año.

En cuanto al despliegue técnico, ha señalado que todas las farmacias de la provincia están preparadas para operar con el sistema electrónico, tanto en el ámbito de la sanidad pública como ahora en el modelo concertado de Muface.

En la Comunidad Valenciana, el sistema de receta electrónica de la Conselleria de Sanidad ya estaba plenamente implantado desde hace años, con trazabilidad completa incluso a nivel de envase mediante código telemático. Sin embargo, el modelo concertado de Muface responde a una estructura distinta, más asimilable a la receta privada, lo que ha requerido desarrollos específicos coordinados con el Consejo General.

Una transición sencilla en la farmacia

María Teresa Ortiz, titular de la farmacia Ortín de Alicante, donde se ha estrenado de forma simbólica el proceso, ha asegurado que la puesta en marcha ha sido sencilla y sin grandes complicaciones técnicas.

“Las recetas electrónicas siempre facilitan mucho el trabajo, aumentan la seguridad tanto para el prescriptor como para el paciente y para el dispensador. Reducen la carga de trabajo y realmente no hemos tenido que hacer grandes esfuerzos ni a nivel informático”.

Ortiz ha explicado que el procedimiento para el paciente es simple: puede acudir con la hoja de tratamiento que incorpora un código QR o con la tarjeta de su entidad —Asisa o Adeslas—, lo que permite acceder directamente a su historial y realizar la dispensación.

“Es como con la tarjeta de la Seguridad Social: solo con la tarjeta puedes acceder a las prescripciones y hacer la dispensación”.

Con esta implantación, la provincia de Alicante queda completamente integrada en el sistema de receta electrónica concertada de Muface, consolidando un modelo que marca un nuevo paso en la digitalización de la asistencia sanitaria.