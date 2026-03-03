Ángel Víctor Torres también habla de las viviendas protegidas de Alicante en el Senado y señala al PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha sumado a la lista de miembros del Gobierno que se han referido al escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

En concreto, el miembro del ejecutivo estatal que lidera Pedro Sánchez ha sacado el tema de las polémicas adjudicaciones a miembros del PP relacionados con el Ayuntamiento de Alicante, con el de San Vicente del Raspeig y con la Generalitat Valenciana en el pleno del Senado celebrado este miércoles.

Durante la sesión, la senadora Rosa Faustina Viera, del PP, se ha dirigido al ministro acusándolo de participar en la trama protagonizada por Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de mentir al respecto de sus afirmaciones con este caso. “Es inadmisible que continúe en su cargo, cuando un político se comporta como un trilero sólo le queda dimitir”, le ha dicho.

Torres, que se ha defendido de las acusaciones señalando a los medios que se hicieron eco de una cena con un empresario que según él no existió y que, además, ha dicho que llevará esas informaciones a los tribunales, ha ampliado su respuesta acusando al PP por otros casos de presunta corrupción que le afectan. Uno de ellos, el de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante.

“Ustedes hablan de verdad y de mentira. Ustedes, los de la vivienda de protección pública en Alicante y en otros lugares de España”, ha respondido el ministro, en referencia a lo destapado este martes sobre la compra de una vivienda protegida por parte de una concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia. En su contestación ha añadido también otros episodios polémicos del PP, como el hecho de “ser capaces de afirmar, a través del señor Feijóo, que estaban informados en tiempo real para decirle lo contrario a la jueza”, en referencia a la versión del partido sobre la gestión de la dana, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia en 29 de octubre de 2024.

Además, Torres también ha aludido en su respuesta al caso de fraude fiscal que afecta al marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o al “bulo absolutamente inaceptable sobre la salud del presidente del Gobierno de España”. Con todos estos argumentos, Torres ha señalado a la senadora que le ha interpelado para rechazar su acusación de mentir. “Sigan ustedes con su difamación y nosotros teniendo el apoyo de los ciudadanos”, ha concluido.

Un ministro más que se refiere a Alicante

El ministro Ángel Víctor Torres es el cuarto en referirse a las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. Quien más ha llevado este caso a la sede parlamentaria ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha tratado el escándalo tanto en el Senado como en el Congreso, la última vez en la cámara baja para pedir el “desalojo exprés” de los residentes en Les Naus.

También ha señalado este caso en diversas ocasiones Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, que el viernes pasado en Alicante, tras una “reunión de trabajo” en la sede provincial de su partido, se hizo eco de la iniciativa parlamentaria que ya había anunciado anteriormente Isabel Rodríguez para pedir que se devuelvan las viviendas y pronosticó que la comisión de investigación en las Cortes, cuyo contenido previsiblemente pactarán el PP y Vox, será “una tapadera”.

Por último, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy, cargó contra el PP por las adjudicaciones de viviendas protegidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, cuando afirmó que “donde gobiernan”, en alusión al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, “los pisos de protección pública se los quedan ellos y sus amiguetes”.