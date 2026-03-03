Antic Auto Alicante celebra su nueva edición los días 7 y 8 de marzo en IFA - Fira Alacant

Antic Auto Alicante regresa los próximos 7 y 8 de marzo de 2026 a IFA- Fira Alacant con una nueva edición dedicada al mundo del vehículo clásico y antiguo. El certamen se consolida como un punto de encuentro para amantes del motor histórico, coleccionistas y profesionales del sector, ofreciendo una amplia muestra de automóviles y motocicletas.

La feria contará con una exposición de vehículos clásicos y antiguos, así como con una zona especializada en repuestos, accesorios y piezas originales. Además, los visitantes podrán encontrar artículos de coleccionismo relacionados con el automovilismo, convirtiendo el evento en un espacio de referencia tanto para quienes buscan restaurar su vehículo como para quienes desean ampliar su colección.

En el apartado expositivo, Antic Auto Alicante contará con una exposición única de Muscle Cars Americanos, una exposición de Bultaco Sport Classic y una exposición de vehículos de rally clásicos.

La programación incluirá, además, la presencia de alguna unidad de las que participarán en el 32 Rallye La Nucia Mediterráneo “Trofeo Costa Blanca”.

El director general de IFA- Fira Alacant, Alejandro Morant ha señalado: “Esta edición incorpora exposiciones temáticas y vehículos vinculados a pruebas de rally, manteniendo el espacio destinado a vehículos clásicos y antiguos, repuestos y coleccionismo”.

El evento se desarrollará durante el sábado 7 de marzo, en horario de 10:00h a 20:30h, y el domingo 8 de marzo, de 10:00h a 19:00h. Durante ambas jornadas, el recinto de IFA - Fira Alacant acogerá a expositores especializados y a cientos de aficionados que compartirán su pasión por la historia del motor en un ambiente familiar y profesional.

Antic Auto Alicante se presenta para todos los apasionados de los vehículos clásicos, consolidando a IFA - Fira Alacant como escenario de referencia para los grandes encuentros del motor en la provincia.

Para facilitar la asistencia, IFA – Fira Alacant ofrece entradas anticipadas a precio reducido de 8 euros a través de su página web oficial, mientras que el precio en taquilla será de 12 euros. Además, los asistentes que presenten el bono descuento en la taquilla podrán beneficiarse de una rebaja adicional de 2 euros por entrada, siendo válido para un máximo de cuatro personas.

Los propietarios de vehículos clásicos podrán disfrutar de un parking exterior reservado, desde donde accederán al salón por un precio especial de 5 euros por persona, incluyendo el estacionamiento. En esta zona también estará autorizada la venta de automóviles clásicos, convirtiendo el certamen en un espacio ideal para la compraventa de vehículos de época.

Antic Auto Alicante 2026 será mucho más que una feria de vehículos clásicos: será una oportunidad única para vivir la historia del motor en primera persona. Con una oferta expositiva inigualable, este certamen se reafirma como el gran punto de encuentro para coleccionistas, profesionales y aficionados al mundo del motor.

Las entradas ya están disponibles en la web de IFA – Fira Alacant y también podrán adquirirse en la taquilla física durante los días de la feria.