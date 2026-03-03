Alicante abrirá la comisión de investigación de las viviendas protegidas cuando se cierren los expedientes a los funcionarios
El vicealcalde asegura que el resultado de las averiguaciones internas es "inminente" y que se negociará con la oposición el formato y periodicidad de las sesiones
El Ayuntamiento de Alicante celebrará la próxima semana la primera reunión de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN. Lo hará después de que las Cortes constituyan su propio organismo al respecto, mientras se concluyen los expedientes internos de averiguación abiertos a funcionarios municipales.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado que las investigaciones abiertas se zanjarán de forma "inminente", aunque ha incidido en que su contenido es "reservado" y que ni siquiera él lo conoce por ahora.
En concreto, se trata de los tres cauces emprendidos por el gobierno municipal de Luis Barcala: uno sobre la posible interferencia en el procedimiento de dos arquitectos municipales con vivienda en Les Naus, Francisco Nieto y Elsa Lloret; otro sobre el papel de la ex directora general María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino entre los propietarios de la urbanización; y un tercero sobre el flujo de la información en el seno del propio Ayuntamiento, en el que el ejecutivo busca dar con un "topo" que filtrara el escándalo desvelado por este diario.
Hoja de ruta
En este sentido, una vez se presenten las conclusiones de los tres expedientes, el gobierno municipal de Luis Barcala fijará la fecha de la sesión constitutiva de la citada comisión, presidida por el propio Villar. El vicealcalde ha asegurado que su intención es que esta cita pueda celebrarse la próxima semana, días después de que las Cortes hagan lo propio este jueves, y que será meramente constitutiva, es decir: no habrá contenido político ni debate.
Para esa primera reunión, los grupos municipales presentes en la misma pactarán una fecha límite para la presentación de sus planes de trabajo. En ellos, deberán plantear una hoja de ruta para el organismo, así como las comparecencias de cargos públicos, funcionarios y demás implicados que se vayan a solicitar. Posteriormente, el contenido definitivo de la comisión tendrá que ser acordado por los concejales, donde el PP y Vox (que volvieron a exhibir sintonía en el último pleno) cuentan con mayoría.
¿Ha dimitido la directora general?
En los últimos días, la sospecha ha vuelto a centrarse en torno a la figura de la ex directora general María Pérez Hickman, con dos hijos y un sobrino en Les Naus, quien optó su renuncia al cargo (de libre nombramiento) para volver a su puesto como jefa de Contratación, igualmente designada por el gobierno de Luis Barcala.
No obstante, pese a que su "ascenso" a alto cargo había sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y, posteriormente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, no ha ocurrido lo mismo con su cese. El vicealcalde y concejal de Recursos Humanos, Manuel Villar, ha asegurado este martes que Pérez-Hickman, "presentó su renuncia el mismo día del pleno ordinario de enero", justo después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, y que se hizo efectiva "el martes o miércoles" posterior, cuando "se firmó el decreto de inicio de su reintegro al puesto que estaba ocupando".
