El bar Guillermo cambia de aires después de 70 años en Alicante

El Bar Guillermo de Alicante bajará la persiana de su histórica esquina tras casi siete décadas de actividad ininterrumpida. No será un adiós definitivo, pero sí el final de una etapa que comenzó el 31 de agosto de 1956 en el local que hace esquina entre las calles Pintor Velázquez y Juan de Herrera, a escasos metros del Mercado Central de Alicante. El establecimiento, uno de los más emblemáticos del centro de la ciudad abandona su ubicación de siempre después de que la familia propietaria del bar haya vendido el edificio a una empresa, cuyo destino aún se desconoce.

La noticia marca un punto de inflexión para un negocio que ha sido mucho más que un bar. Durante 70 años, sus vitrinas repletas de salazones y embutidos y barra ordenada han acompañado generaciones de clientes. En ese espacio, la ensaladilla se convirtió en seña de identidad y en motivo de peregrinación para vecinos y visitantes.

Pese a la venta del inmueble propiedad de la familia Maciá, que incluye un bajo y dos plantas, todas ellas estrechamente ligadas a la memoria del local, sus propietarios insisten en que el Bar Guillermo continuará su actividad en la ciudad. "Continuamos aquí abiertos hasta septiembre, cambiaremos de sitio, pero todavía no tenemos nada. Seguimos abiertos, vamos a pasar el verano, las Hogueras y después ya veremos, iremos informando a los clientes", explica Francisco Maciá, actual propietario del establecimiento.

El mensaje que quieren dejar claro a los clientes está claro, no se trata de un cierre, sino de un traslado aún por concretar y la familia pide calma a su clientela habitual mientras ultiman los detalles. Por el momento, el bar seguirá levantando la persiana en su emplazamiento de siempre durante los próximos meses, manteniendo el servicio diario que lo ha caracterizado desde mediados del siglo pasado.

Una historia familiar

El origen del negocio se remonta a cuando Guillermo Maciá Durá, fundador del bar Guillermo en 1956, supo que Pedro Galiano quería traspasar la taberna El Pelaílla. Para hacerse con el local, pidió 100.000 pesetas a la entonces Caja de Ahorros del Sureste. Así comenzó la historia: Guillermo en la barra y Paquita Beviá en la cocina, trabajando jornadas interminables mientras sacaban adelante a sus tres hijos: Guillermo, Paco y Juan Carlos.

Con el tiempo, el salazón y, sobre todo, la ensaladilla se consolidaron como especialidades de la casa, junto a una amplia oferta de comidas caseras. Paquita permaneció al frente de la cocina hasta la llegada del nuevo milenio y Guillermo dejó de preparar ensaladillas poco a poco, hasta retirarse parcialmente. El fundador falleció en 2018, dejando tras de sí un legado profundamente ligado a la ciudad.

Punto de encuentro

La trayectoria del Bar Guillermo también está unida a la historia del fútbol local. Por sus mesas han pasado directivos, entrenadores y jugadores vinculados al entorno del Hércules, y en ese mismo espacio se constituyó la primera peña de aficionados herculanos cuando el equipo jugaba en el campo de La Viña. El local servía comidas y meriendas a jugadores de la cantera, especialmente a jóvenes promesas que aspiraban a llegar al primer equipo. Además, el bar fue punto de encuentro de periodistas y por allí desfilaron artistas que acudían a entrevistas y encuentros.

Entre tapas, conversaciones y sobremesas se ha ido tejiendo una parte de la memoria colectiva del centro de Alicante. Ahora, tras la venta del edificio, esa memoria se prepara para cambiar de escenario. El Bar Guillermo apura sus últimos meses en la esquina que lo vio nacer, con la vista puesta en una nueva ubicación que permita mantener viva una tradición iniciada hace 70 años y que, según sus responsables, seguirá escribiéndose en otro punto de la ciudad tras la venta del edificio entre las calles Pintor Velázquez y Juan de Herrera.