Barcala abre el nuevo espacio municipal en Séneca tras dos años y medio de parón judicial

El Ayuntamiento de Alicante ha activado este martes el Gimnasio de las Ideas, su nuevo Territorio Futura en la plaza de Séneca, con la apertura del Alicante Futura Lab, una actividad formativa en la que participan alrededor de setenta jóvenes tecnólogos. El acto ha contado con la asistencia del alcalde, Luis Barcala, y del director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez.

En el mismo espacio se ha puesto en marcha también el Centro de Inteligencia del Agua, impulsado por la empresa mixta municipal, que ubica en estas dependencias su departamento de Innovación y la coordinación de los equipos de respuesta a incidencias de la red de abastecimiento y saneamiento.

Las obras de reforma se han realizado en las instalaciones que ocupaba el antiguo retén de bomberos. Aguas Municipalizadas de Alicante ha desarrollado los trabajos con una inversión de 349.314 euros, a la que se suman otros 65.540 euros destinados por la Agencia Local de Desarrollo al equipamiento y el mobiliario. La actuación se ha ejecutado sobre una superficie de 431,17 metros cuadrados.

El espacio formativo se organiza en cuatro zonas diferenciadas: un Punto de Información, un Área de Innovación y Transformación Digital, un Área de Showroom para mostrar el funcionamiento del servicio y las innovaciones desarrolladas y un espacio vinculado a la Blue Economy, el Centro de Inteligencia del Agua. En estas dependencias, Aguas de Alicante centraliza la coordinación de operaciones y sitúa equipos ligados a la gestión y la innovación en el servicio del agua.

Puesta en marcha

La puesta en marcha del Centro de Inteligencia del Agua llevaba paralizadas desde hace cerca de dos años y medio, a raíz de la denuncia presentada por el PSOE por las presuntas irregularidades. La causa se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del grupo municipal socialista, que denunciaron las maniobras del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante para instalar el Centro de Inteligencia del Agua en la edificación de titularidad municipal a sabiendas de que ese uso administrativo era incompatible con el de equipamiento docente previsto en el Plan General.

Las obras llegaron a ejecutarse, pero su inauguración se paralizó, a la espera del resultado de la investigación judicial. La magistrada archivó el caso al no ver indicios de delito y en estos momentos está en la Audiencia Provincial pendiente de la resolución de los recursos de Fiscalía y PSOE solicitando que el caso llegue a juicio.

Con la puesta en servicio del Gimnasio de las Ideas, el Ayuntamiento incorpora un nuevo Territorio Futura a la estrategia digital municipal Alicante Futura. La programación de actividades ya está establecida por la comisión mixta que gestiona el complejo, integrada por representantes de Impulsalicante y Aguas de Alicante.

El nuevo enclave se suma a otros espacios ya en marcha dentro de la estrategia municipal, como el Espacio Vaíllo, el Tossal Lab, el Centro de Emprendedores, el Vivero de Empresas “Príncipe Felipe”, “Alicante Emprende” y el Vivero Municipal de Mercalicante.

Jóvenes

Barcala ha señalado que “Alicante avanza en la generación y promoción del talento, principalmente de los jóvenes, con eventos como este Alicante Futura Lab, así como en los recursos que la ciudad destina a reforzar su ecosistema digital como es este Gimnasio de las Ideas, un nuevo Territorio Futura vinculado a la estrategia digital y de innovación municipal Alicante Futura y al Centro de Inteligencia del Agua de Aguas de Alicante, que comparte instalaciones y desde donde se gestiona a equipos de trabajo y el departamento de innovación de la compañía”.

Por su parte, la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha afirmado que “Alicante Futura Lab es un programa fundamental dentro de la estrategia Alicante Futura para conectar el talento de los jóvenes con las empresas incentivando el ecosistema digital y de innovación de la ciudad. Durante tres meses de formación intensiva, los participantes desarrollarán proyectos reales aplicando mediante trabajo en equipo y herramientas digitales avanzadas”.

El director general de Aguas Municipalizadas de Alicante ha destacado “la apuesta de Aguas de Alicante por la innovación en la gestión del agua, donde es una de las empresas más avanzadas del mundo en esta materia y que cuenta con sistemas tecnológicos avanzados que son una referencia a nivel nacional e internacional”.