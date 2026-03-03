Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Solo cinco colegios de la provincia de Alicante han celebrado este martes la consulta para que las familias puedan votar si quieren o no cambiar a jornada continua. Han sido seis centros los que se han quedado fuera de este proceso participativo, tras tumbar la Conselleria de Educación sus solicitudes, lo que se traduce en que más de la mitad han sido denegados, una cifra que en el conjunto de la Comunidad Valenciana se eleva al 60 %, ya que, en total, la Generalitat ha autorizado la votación a 32 colegios y la ha denegado a 44. En la provincia de Valencia, 29 han visto rechazar la petición del cambio de horario lectivo y 21 han logrado el sí autonómico, mientras que en la de Castellón, 9 han sido denegados y 6 autorizados.

En la capital alicantina han podido ejercer su derecho a voto los padres de los alumnos del Ramón Llull y del Número 36, mientras que en Elche han hecho lo propio en los colegios de La Hoya y Valverde. El quinto centro donde ha habido votaciones ha sido el Cap l'Era de Senija, en la Marina Alta, según los datos facilitados por el departamento autonómico.

La elevada cantidad de centros que este curso han visto rechazada la posibilidad de celebrar el plebiscito ha desatado quejas en los centros que contaban incluso con el informe favorable de la Inspección Educativa, el último filtro antes de lograr el visto bueno final de la Conselleria. De hecho, familias de uno de ellos, el colegio El Palmeral de Elche han convocado esta tarde una protesta a las puertas del centro al considerar que la desautorización para votar se ha producido "sin criterios claros ni posibilidad de alegación".

A preguntas de INFORMACIÓN, Educación ha declinado precisar cuántos centros han tenido la oportunidad de subsanar las desestimaciones, lo que sí que ha explicado son los diversos motivos por los cuales ha desestimado las peticiones.

Familias del colegio Ramón Llull de Alicante, en la votación de la jornada continua este martes / Héctor Fuentes

Motivos de desautorización

Los más frecuentes han sido los errores en la constitución o en la votación del Consejo Escolar o Claustro, tales como votos delegados o ausencia del secretario. La conselleria también destaca casos en los que no han alcanzado la mayoría cualificada de 2/3 necesaria en el Claustro y en el Consejo Escolar; la realización de trámites tales como la convocatoria de la reunión a las familias o del Claustro, sin contar con la aprobación previa necesaria del Consejo Escolar; la existencia de centros que votaron alguno de los tres últimos cursos escolares con resultado desfavorable; la propuesta de actividades extraescolares que no cubren la totalidad del horario de 15:30 a 17 horas; la falta de concreción de cómo se prestará el servicio de comedor escolar (turnos, número de comensales y turno en que comerá cada curso) o de transporte escolar; la existencia de centros con unidades de primer ciclo de Infantil (aulas de 2 años) que no realizan una propuesta diferenciada de horario (la jornada continua no es aplicable a primer ciclo de Infantil); la falta de concreción de determinados detalles de las actividades extraescolares (alumnado con necesidades educativas especiales, entidad organizadora, coste de la actividad y póliza de seguros que cubre la actividad); los horarios lectivos que no respetan la estructura en sesiones de 45 ó 60 minutos en Primaria; la propuesta de actividades extraescolares a cargo de docentes del centro (modifica las condiciones laborales del profesorado) y que algunos iniciaron el procedimiento en diciembre de 2025 (la Orden 9/2022 prevé que ha de ser a partir de enero).

La Administración autonómica ya comunicó a cada centro con informe desfavorable los motivos de forma individual. Con carácter previo al informe, la conselleria advierte de que se debe tener en cuenta que algunos de los motivos constituyen requisitos esenciales cuyo incumplimiento no puede ser corregido (por ejemplo, iniciar con un acuerdo válido de 2/3 del Consejo Escolar el procedimiento), ya que todas las actuaciones posteriores quedan invalidadas. En otros casos, cuando se trata de motivos que se pueden corregir sin afectar al proyecto aprobado por el Consejo Escolar, con carácter previo a la emisión del informe se comunicaron a los centros, según Educación.

Una cola de padres y madres del centro educativo alicantino para participar en la consulta sobre la jornada continua / Héctor Fuentes

El 80 % de los colegios ya tienen jornada continua

Aproximadamente, 80 % de los colegios de la provincia de Alicante ya tienen instaurada la jornada continua, lo que supone concentrar las clases de 9 a 14 horas, en lugar e hacer una pausa larga para comer de una hora y media o dos, y que salgan a las 16.30 o 17 horas del centro escolar. Hay centros que disponen de ese horario en la Comunidad Valenciana desde hace una década.

Para aprobar el cambio de horario es necesario contar con el 55 % de los votos a favor del total de votos posibles. No votar es igual a un voto negativo. Entre las directrices que marca la Generalitat, las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar hasta las 17 horas deben ser de calidad y gratuitas.