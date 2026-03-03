Diana Morant elige Alicante para celebrar tres encuentros iberoamericanos de ciencia y educación superior en octubre

Alicante será la sede, los días 21 y 22 de octubre, de tres conferencias iberoamericanas centradas en Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. La ciudad acogerá, en concreto, la VII Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, la IV Conferencia Iberoamericana de Educación Superior y la II Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrarán en Casa Mediterráneo.

El anuncio lo ha realizado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una convocatoria vinculada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Las reuniones ministeriales en Alicante se celebrarán con carácter previo a esa cumbre, prevista en España el próximo mes de noviembre. Los encuentros están coordinados por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y España ejerce la Secretaría Pro Tempore.

Morant ha destacado que “la celebración de estas conferencias en Alicante sitúa a España en el centro del diálogo iberoamericano en ciencia y educación superior, refuerza el compromiso con el conocimiento como motor de progreso compartido y proyecta a nuestro país como un espacio de referencia para la cooperación, la innovación y el talento”.

El objetivo de las tres conferencias es fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento a través de la cooperación en políticas públicas que favorezcan la investigación, la innovación y una educación superior de calidad, inclusiva y conectada. En esa línea, se plantea impulsar iniciativas que faciliten redes de conocimiento compartido entre universidades, centros de investigación y sistemas de innovación de la región.

Las Cumbres Iberoamericanas agrupan a 22 países de la comunidad iberoamericana: 19 naciones de América Latina de habla hispana y portuguesa, junto con España, Portugal y Andorra. El foro promueve el diálogo y la cooperación en ámbitos como economía, educación, medio ambiente y derechos humanos.

Antecedente en València

La cita de Alicante toma el relevo de la edición celebrada en València los días 10 y 11 de octubre de 2024, en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entonces se desarrollaron la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, la III Conferencia Iberoamericana de Educación Superior y la I Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Palau de l’Exposició.

En aquel contexto, Morant destacó el compromiso de colaboración internacional: “Hemos aprendido la lección de que los desafíos que tenemos como sociedad hay que abordarlos juntos y la ciencia es el puente necesario para ofrecer un futuro más esperanzador y próspero a la ciudadanía”. Aquel programa buscaba dar continuidad al trabajo de cumbres anteriores, con referencias a la Estrategia Iberoamericana de Innovación, al Plan de Acción en Ciencia Abierta y al impulso a la movilidad y la circulación del talento.

Sede de grandes citas

La elección de Casa Mediterráneo como sede para las conferencias de octubre enlaza con precedentes recientes de encuentros de alto nivel celebrados en Alicante. En diciembre de 2022, Casa Mediterráneo fue uno de los escenarios de la IX Cumbre Euromediterránea EU-MED 9, junto con la Euipo y Ciudad de la Luz. Aquel encuentro se anunció como “el evento político de mayor relevancia que se celebra en Alicante en todo el siglo XXI” y contó con la participación de presidentes y jefes de Estado de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Eslovenia y Croacia, así como del ministro de Asuntos Exteriores de Chipre.

También figuraban como invitados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

En esa misma línea, Casa Mediterráneo también acogió en mayo de 2024 un acto institucional con motivo del Día del Exilio que encabezó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una cita vinculada a la memoria democrática en la que, también participó el ministro Ángel Víctor Torres. El encuentro se enmarcaba en la campaña de reivindicación de la memoria democrática impulsada por el PSOE frente a las llamadas leyes de Concordia promovidas por el PP y Vox en varias comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana.

Con las tres conferencias de octubre, Alicante volverá a situar a Casa Mediterráneo como uno de los puntos de reunión de una agenda internacional, esta vez centrada en ciencia, tecnología, innovación y educación superior dentro del marco iberoamericano.