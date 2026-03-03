Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora

Un incendio declarado poco después de las 21.00 horas en el número 1 de la avenida Alfonso el Sabio, en la intersección con la Rambla, ha obligado a cortar el tráfico durante más de una hora en pleno centro de Alicante y ha dejado siete personas afectadas por inhalación de humo, dos de ellas trasladadas al hospital.

Según las primeras informaciones, el fuego se originó por una colilla mal apagada arrojada a una bolsa de basura en el primer piso. El vecino de la vivienda intentó sofocar el conato con una manta, lo que provocó que las llamas se extendieran con mayor rapidez.

Los elementos de madera de la fachada de este edificio antiguo facilitó la propagación del fuego hacia el segundo, tercer y cuarto piso.

Desalojos y heridos por humo

Los vecinos de las viviendas 1ºD y 4ºB y D fueron desalojados de manera preventiva. Como consecuencia del humo, cuatro personas resultaron afectadas. Dos fueron atendidas in situ por los servicios sanitarios y otras dos, residentes en el 1ºD y el 4ºB, tuvieron que ser trasladadas al hospital. Todos los afectados presentaban síntomas por inhalación de humo.

Un vecino del cuarto piso relataba lo vivido desde la calle: “Nos han sacado la policía local y los bomberos y la casa la teníamos llena de humo. Nos han dicho que han tenido que romper los cristales, pero no sabemos más”.

Amplio despliegue y tráfico cortado

En las labores de extinción participaron 16 bomberos y 14 agentes de la Policía Local, además de efectivos de Policía Nacional. También acudieron una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que abandonó la zona tras la primera atención, y una unidad del SAMU.

El incendio quedó controlado a las 22.15 horas, aunque los bomberos continuaron trabajando en la ventilación del edificio para airear las viviendas afectadas.

Durante la intervención, la avenida Alfonso el Sabio permaneció cortada desde la plaza de Luceros en sentido Jaime II durante más de una hora, generando retenciones en una de las principales arterias del centro de Alicante.

A esta hora, el edificio está siendo revisado mientras se evalúan los daños provocados por el fuego y el humo.