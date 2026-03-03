“Ladrones, devolved los pisos”: la pancarta desplegada frente al Ayuntamiento de Alicante

Una pancarta de grandes dimensiones frente al Ayuntamiento de Alicante y un lema explícito: “Ladrones, devolved los pisos”. Es la acción que ha protagonizado este miércoles Joves PV, la rama juvenil de Més, partido mayoritario en el sí de la coalición Compromís, que ha criticado de esta manera las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos relacionados con el Ayuntamiento de Alicante, con el de San Vicente del Raspeig y con la Generalitat.

El caso, que fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, ha suscitado una gran crítica política y social, y la acción de las juventudes de Compromís ha sido uno de los últimos ejemplos. La pancarta medía 6x6 metros y con ella la entidad ha querido “denunciar las presuntas irregularidades en la adjudicación de pisos de protección pública en Alicante” y frente al Ayuntamiento, gobernado por el PP y donde una concejala de este partido, Rocío Gómez, responsable de Urbanismo, dimitió después de que INFORMACIÓN desvelara que era una de las adjudicatarias, junto a otros trabajadores municipales.

Desde la organización juvenil trasladan que pretenden “exigir transparencia, responsabilidades políticas y la revisión inmediata de los expedientes sospechosos”, ha declarado Joan Guanter, secretario general de Joves PV, quien también ha criticado que “en una grave crisis de la vivienda el PP se dedica a repartir pisos entre sus cargos”.

Por su parte, Sara Llobell, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, ha añadido que este tipo de viviendas “deben estar al servicio de la ciudadanía que realmente las necesita” y que “no pueden convertirse en un instrumento de irregularidades ni favoritismos”.

Por último, María José Calabuig, diputada autonómica de la coalición, ha reclamado una “investigación exhaustiva del proceso de adjudicación” de dichas viviendas “y que se proceda a la retirada de viviendas adjudicadas de manera indebida y a su reasignación conforme a los criterios legales y sociales establecidos”.

La pancarta desplegada recuerda a la que la misma organización mostró en la última Peregrina de la Santa Faz, con el lema “Mazón dimissió”, dirigida al entonces todavía presidente de la Generalitat, a quien pedían que abandonara el cargo tras la gestión de la dana, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.