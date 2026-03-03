Conoce a las referentes de Alicante que se darán cita en «Mujeres Influyentes»
Expertas en ciencia, empresa y sanidad analizarán mañana jueves, en el Club INFORMACIÓN, el papel de la mujer en estos sectores productivos
El 5 de marzo se celebrará en el Club INFORMACIÓN el evento «Mujeres influyentes: talento que transforma», un encuentro concebido para visibilizar y poner en diálogo el liderazgo femenino en ámbitos clave para el desarrollo social y económico: la ciencia, la innovación, la empresa y la salud. La jornada reunirá a profesionales con trayectorias muy diversas, pero unidas por un hilo común: el impacto real de su talento en la transformación de organizaciones, comunidades y vidas.
La apertura institucional correrá a cargo de Davinia Bono Pozuelo, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dará el marco de partida y el sentido del encuentro: impulsar referentes, generar conversación y consolidar espacios donde el liderazgo femenino se traduzca en oportunidades, progreso y bienestar.
A continuación, el evento incluirá una charla inspiracional de la doctora Sara Marín (@uncafecontudoctora), con un enfoque cercano y motivador. Su intervención servirá como puente hacia el núcleo del programa: tres mesas temáticas que abordarán retos actuales desde una mirada práctica y transformadora.
La primera mesa, «Mujeres en la ciencia: talento que impulsa el progreso», reunirá a Nuria Oliver, directora científica y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante; Mari Carmen Martínez Monteagudo, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante; y Celia Redondo, investigadora del Laboratorio de Robótica Espacial de la UA (HURO). Moderará la Dra. Carmen Pomares, especialista en periodoncia e implantología y directora del Máster en IA e Implantología para UCAM.
La segunda mesa, «Mujer, liderazgo comercial y marca personal», reunirá a Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika; Beatriz Flores, CSO de MindDen; y Sol Segura, directora del Círculo Empresarial de Elche y comarca. Moderará Alma Gomis, directora de Marketing y Comunicación de ACTECO.
El tercer encuentro, «Mujeres en salud: liderazgo que cuida y transforma», contará con Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical de SATSE; la Dra. Andrea Bernabeu, directora médica del Instituto Bernabeu; y la Dra. Ana Segura, vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA).
La clausura la realizará Marcela Fernández, presidenta de AEPA, y el cierre del evento se completará con una actuación musical, poniendo el broche final a una jornada que aspira a dejar inspiración, conexiones y una idea clara: el talento femenino no solo destaca, también transforma.
