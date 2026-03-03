Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza comercio EspañaVuelos cierre espacio aéreoConflicto Irán: gasolinaBarcala investiga filtraciones Les NausMagistrados MazónJornada continua colegiosAviso amarillo lluvias
instagramlinkedin

Conoce a las referentes de Alicante que se darán cita en «Mujeres Influyentes»

Expertas en ciencia, empresa y sanidad analizarán mañana jueves, en el Club INFORMACIÓN, el papel de la mujer en estos sectores productivos

Imagen de archivo de la pasada edición del encuentro «Mujeres influyentes en la provincia de Alicante».

Imagen de archivo de la pasada edición del encuentro «Mujeres influyentes en la provincia de Alicante». / Rafa Arjones

Mar Vives

Mar Vives

El 5 de marzo se celebrará en el Club INFORMACIÓN el evento «Mujeres influyentes: talento que transforma», un encuentro concebido para visibilizar y poner en diálogo el liderazgo femenino en ámbitos clave para el desarrollo social y económico: la ciencia, la innovación, la empresa y la salud. La jornada reunirá a profesionales con trayectorias muy diversas, pero unidas por un hilo común: el impacto real de su talento en la transformación de organizaciones, comunidades y vidas.

La apertura institucional correrá a cargo de Davinia Bono Pozuelo, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dará el marco de partida y el sentido del encuentro: impulsar referentes, generar conversación y consolidar espacios donde el liderazgo femenino se traduzca en oportunidades, progreso y bienestar.

A continuación, el evento incluirá una charla inspiracional de la doctora Sara Marín (@uncafecontudoctora), con un enfoque cercano y motivador. Su intervención servirá como puente hacia el núcleo del programa: tres mesas temáticas que abordarán retos actuales desde una mirada práctica y transformadora.

La primera mesa, «Mujeres en la ciencia: talento que impulsa el progreso», reunirá a Nuria Oliver, directora científica y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante; Mari Carmen Martínez Monteagudo, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante; y Celia Redondo, investigadora del Laboratorio de Robótica Espacial de la UA (HURO). Moderará la Dra. Carmen Pomares, especialista en periodoncia e implantología y directora del Máster en IA e Implantología para UCAM.

La segunda mesa, «Mujer, liderazgo comercial y marca personal», reunirá a Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika; Beatriz Flores, CSO de MindDen; y Sol Segura, directora del Círculo Empresarial de Elche y comarca. Moderará Alma Gomis, directora de Marketing y Comunicación de ACTECO.

El tercer encuentro, «Mujeres en salud: liderazgo que cuida y transforma», contará con Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical de SATSE; la Dra. Andrea Bernabeu, directora médica del Instituto Bernabeu; y la Dra. Ana Segura, vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA).

Noticias relacionadas

La clausura la realizará Marcela Fernández, presidenta de AEPA, y el cierre del evento se completará con una actuación musical, poniendo el broche final a una jornada que aspira a dejar inspiración, conexiones y una idea clara: el talento femenino no solo destaca, también transforma.

TEMAS

  1. Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
  2. Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
  3. El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
  4. Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
  5. Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
  6. El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
  7. El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
  8. Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026

Conoce a las referentes de Alicante que se darán cita en «Mujeres Influyentes»

Conoce a las referentes de Alicante que se darán cita en «Mujeres Influyentes»

Así ha quedado el supermercado de El Corte Inglés de Federico Soto tras su renovación

Barcala abre el nuevo espacio municipal en Séneca tras dos años y medio de parón judicial

Barcala abre el nuevo espacio municipal en Séneca tras dos años y medio de parón judicial

Alicante se acerca a la renovación del contrato de la zona azul con el foco en las motos y los residentes

Alicante se acerca a la renovación del contrato de la zona azul con el foco en las motos y los residentes

El Ayuntamiento de Alicante cumple con Antonio Colomina un año después

El Ayuntamiento de Alicante cumple con Antonio Colomina un año después

El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años

El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años

Alicante encaja un nuevo revés con el contrato de Zonas Verdes y tendrá que reiniciar el concurso

Alicante encaja un nuevo revés con el contrato de Zonas Verdes y tendrá que reiniciar el concurso

Diana Morant elige Alicante para celebrar tres encuentros iberoamericanos de ciencia y educación superior en octubre

Diana Morant elige Alicante para celebrar tres encuentros iberoamericanos de ciencia y educación superior en octubre
Tracking Pixel Contents