La niebla y varios accidentes complican la circulación en la provincia de Alicante con 58 incidencias activas

La red viaria de la provincia de Alicante registra este martes 3 de febrero por la mañana 58 incidencias en 22 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 10.42 horas. La jornada está marcada por accidentes, obras y condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del territorio.

Entre los siniestros activos figuran obstáculos fijos por accidente en la CV-95 en Torrevieja (km 22,806), en la CV-795 en Alcoy (km 12,998), en la CV-900 en Cox (km 10,124) y en la CV-895 en Guardamar del Segura (km 5,631). También se ha registrado un incendio de vehículo en la A-31 a su paso por Novelda (km 215,988).

La niebla reduce la visibilidad en la N-340 en Alcoy (entre los kilómetros 787 y 797) y en la A-7 entre Algars e Ibi, donde se advierte de condiciones difíciles para la conducción.

Retenciones en la N-332

En la comarca de la Vega Baja, la N-332 a la altura de Torrevieja presenta retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, con circulación irregular desde primera hora.

Cortes y obras destacadas

Continúan los cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, mientras que en la AP-7 a la altura de Agost siguen activas las obras con corte total en sentido creciente, una de las incidencias de mayor afección.

También hay restricciones por trabajos en distintos puntos de la AP-7 (Pedreguer, Almoradí, Torrevieja y Altea), en la A-7 (Castalla), en la A-79 (entre Bacarot y Torrellano) y en varias carreteras secundarias del interior.

Noticias relacionadas

Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda extremar la precaución, especialmente en tramos con visibilidad reducida y en zonas donde permanecen activos los dispositivos por accidente.