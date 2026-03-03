Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina atrapada CatarIraníes en AlicantePagos Rocío Gómez Les NausSanción promotora viviendas Sant JoanConflicto Irán: vuelos canceladosSanción Rafa MirDana en AlicanteEnfermedad rara
instagramlinkedin

La niebla y varios accidentes complican la circulación en la provincia de Alicante con 58 incidencias activas

Cuatro accidentes activos, bancos de niebla en el interior y cortes por obras en la AP-7 y la CV-715 marcan la mañana en la red viaria alicantina

La niebla ha vuelto a hacer acto de presencia en la provincia

La niebla ha vuelto a hacer acto de presencia en la provincia

La niebla lo cubre todo en Elche: playas, pedanías y carreteras / Áxel Álvarez

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La red viaria de la provincia de Alicante registra este martes 3 de febrero por la mañana 58 incidencias en 22 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 10.42 horas. La jornada está marcada por accidentes, obras y condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del territorio.

Entre los siniestros activos figuran obstáculos fijos por accidente en la CV-95 en Torrevieja (km 22,806), en la CV-795 en Alcoy (km 12,998), en la CV-900 en Cox (km 10,124) y en la CV-895 en Guardamar del Segura (km 5,631). También se ha registrado un incendio de vehículo en la A-31 a su paso por Novelda (km 215,988).

La niebla reduce la visibilidad en la N-340 en Alcoy (entre los kilómetros 787 y 797) y en la A-7 entre Algars e Ibi, donde se advierte de condiciones difíciles para la conducción.

Retenciones en la N-332

En la comarca de la Vega Baja, la N-332 a la altura de Torrevieja presenta retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, con circulación irregular desde primera hora.

Cortes y obras destacadas

Continúan los cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, mientras que en la AP-7 a la altura de Agost siguen activas las obras con corte total en sentido creciente, una de las incidencias de mayor afección.

También hay restricciones por trabajos en distintos puntos de la AP-7 (Pedreguer, Almoradí, Torrevieja y Altea), en la A-7 (Castalla), en la A-79 (entre Bacarot y Torrellano) y en varias carreteras secundarias del interior.

Noticias relacionadas

Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda extremar la precaución, especialmente en tramos con visibilidad reducida y en zonas donde permanecen activos los dispositivos por accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
  2. Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
  3. El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
  4. Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
  5. Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
  6. El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
  7. Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026
  8. Vuelven las lluvias: sábado gris en la provincia de Alicante

José Antonio Lozano, paciente de Alicante con aracnoiditis adhesiva: "Vivo acostado en una cama tomando opiáceos"

José Antonio Lozano, paciente de Alicante con aracnoiditis adhesiva: "Vivo acostado en una cama tomando opiáceos"

La Guardia Civil incauta más de 50 toneladas de carne y otros alimentos no aptos para el consumo en dos naves de Alicante

La niebla y varios accidentes complican la circulación en la provincia

La niebla y varios accidentes complican la circulación en la provincia

La borrasca Regina en Alicante trae aviso amarillo por viento gregal y una jornada de tormentas

La borrasca Regina en Alicante trae aviso amarillo por viento gregal y una jornada de tormentas

El Ayuntamiento de Alicante cumple con Antonio Colomina un año después

El Ayuntamiento de Alicante cumple con Antonio Colomina un año después

Vecinos de la Albufereta presionan a la Generalitat para que sus calas se reconozcan como “playa urbana”

Vecinos de la Albufereta presionan a la Generalitat para que sus calas se reconozcan como “playa urbana”

Iraníes en Alicante: aplauden la intervención de EE UU e Israel contra el régimen de los ayatolás

Iraníes en Alicante: aplauden la intervención de EE UU e Israel contra el régimen de los ayatolás

Una alicantina atrapada en Catar con su bebé de tres meses por el conflicto de Irán

Una alicantina atrapada en Catar con su bebé de tres meses por el conflicto de Irán
Tracking Pixel Contents