Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas

La conocida como calle de las setas ya tiene las setas restauradas. Este martes se han colocado las cinco grandes estructuras en forma de hongo en la calle San Francisco de Alicante, una de las más comerciales y, a su vez, de las más transitadas de la ciudad por residentes y turistas. En concreto, las setas restauradas, un total de cinco, han vuelto del taller para ser recolocadas en el tramo más próximo a la plaza Calvo Sotelo.

Las primeras setas restauradas ya llegan a la calle San Francisco de Alicante. / Pilar Cortés

En total, en la calzada existen diez grandes setas y la otra mitad han sido trasladadas este mismo martes para el arreglo, tal como ha ocurrido con los anteriores. Los responsables de la restauración calculan que tardarán “unas dos semanas” en devolverlas. A su vez, en la calle San Francisco hay otras dos setas de menor tamaño, que han podido ser arregladas in situ.

Renovación integral y críticas

La reparación de las setas coincide con la renovación de la calle San Francisco al completo, que se vio paralizada el pasado 18 de febrero debido a problemas con trámites administrativos. El Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el alcalde Luis Barcala, se comprometió a finalizar las obras entre finales de marzo y principios de abril, para que el paseo recupere la normalidad antes de Semana Santa, fecha en la que se multiplica la presencia de visitantes en Alicante. La concejala de Infraestructuras, Cristina García, se mostró confiada en acabar los trabajos antes de las fechas indicadas.

No fue el único contratiempo que vivió el Ayuntamiento en relación con estas obras, ya que el repintado de la calle no ha evitado la presencia de diversas manchas de restos de basura en el suelo de una acera recientemente actualizada.