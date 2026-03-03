Sanidad
La Universidad de Alicante pone en marcha un estudio pionero sobre el impacto de los dispositivos digitales en la visión
Investigadores de la UA, junto a General Óptica, analizarán la prevalencia en la población adolescente del síndrome visual informático, que puede afectar al rendimiento académico
La Universidad de Alicante (UA), junto a General Optica, pone en marcha un estudio pionero en España sobre el impacto del uso de dispositivos digitales en la salud visual de los adolescentes. La investigación, dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años, responde a una preocupación creciente en los ámbitos sanitario y educativo, dada la elevada exposición a pantallas desde edades cada vez más tempranas.
El proyecto tiene como objetivo analizar la prevalencia en la población adolescente del síndrome visual informático (SVI), un conjunto de molestias y síntomas visuales y oculares asociados al uso continuado de dispositivos digitales, como sequedad ocular, visión borrosa, dificultad para enfocar o dolor de cabeza. Estos síntomas pueden afectar al confort visual, al rendimiento académico y al bienestar general si no se identifican y abordan de forma adecuada.
El estudio combina pruebas optométricas que habitualmente se realizan para comprobar la visión del paciente, con la utilización del cuestionario CVS_Q teen© (Computer Vision Syndrome Questionnaire for teenagers), un instrumento diseñado por expertos de la Universidad de Alicante y validado específicamente para medir el citado síndrome en adolescentes.
Todo el país
La investigación se llevará a cabo en centros de General Optica distribuidos por todo el territorio nacional, lo que permitirá obtener una muestra amplia y representativa, basada en datos clínicos recogidos en un entorno real de práctica asistencial.
“Los adolescentes constituyen una población vulnerable debido a la falta de autocontrol y a hábitos de uso inadecuados, como la ausencia de pausas, posturas incorrectas o iluminación deficiente, lo que puede derivar en un aumento importante de los síntomas. Disponer de datos fiables y obtenidos en un entorno real nos permitirá comprender mejor la magnitud del problema y orientar estrategias preventivas basadas en la evidencia científica”, explica la directora científica del estudio y profesora de la UA, Mar Seguí Crespo.
Los adolescentes constituyen una población vulnerable debido a la falta de autocontrol y a hábitos de uso inadecuados
La especialista en salud pública y salud visual cuenta con una reconocida trayectoria investigadora en la evaluación del síndrome visual informático en población joven.
Pantallas
Por su parte, José Ramón García Baena, óptico-optometrista y responsable de Producto y Servicios de Salud Visual de General Optica, señala que “este proyecto nos permite avanzar en el conocimiento sobre cómo el uso intensivo de pantallas afecta a la salud visual de los adolescentes. Además, refuerza nuestro compromiso con el cuidado del bienestar de las personas, desde un enfoque preventivo y basado en el rigor científico”.
En el marco de esta colaboración, la Universidad de Alicante aporta el conocimiento científico y el enfoque académico de la investigación, mientras que General Optica contribuye a su desarrollo en un entorno real de atención visual para obtener información relevante y representativa sobre los hábitos y la salud visual de los adolescentes.
Este proyecto nos permite avanzar en el conocimiento sobre cómo el uso intensivo de pantallas afecta a la salud visual de los adolescentes
Recomendaciones
Los resultados del estudio contribuirán a mejorar la comprensión del impacto de los dispositivos digitales en la salud visual juvenil y servirán de base para futuras recomendaciones preventivas y asistenciales dirigidas a adolescentes y sus familias.
Este proyecto se enmarca en el programa de investigación inGO de General Óptica, orientado a la generación de conocimiento científico y a su transferencia tanto al ámbito clínico como a la sociedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
- Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026