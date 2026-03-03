Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Alicante pone en marcha un estudio pionero sobre el impacto de los dispositivos digitales en la visión

Investigadores de la UA, junto a General Óptica, analizarán la prevalencia en la población adolescente del síndrome visual informático, que puede afectar al rendimiento académico

Raquel Tomé, psicóloga: "La sobreexposición a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

Colegio de Psicología de Madrid

J. Hernández

J. Hernández

La Universidad de Alicante (UA), junto a General Optica, pone en marcha un estudio pionero en España sobre el impacto del uso de dispositivos digitales en la salud visual de los adolescentes. La investigación, dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años, responde a una preocupación creciente en los ámbitos sanitario y educativo, dada la elevada exposición a pantallas desde edades cada vez más tempranas.

El proyecto tiene como objetivo analizar la prevalencia en la población adolescente del síndrome visual informático (SVI), un conjunto de molestias y síntomas visuales y oculares asociados al uso continuado de dispositivos digitales, como sequedad ocular, visión borrosa, dificultad para enfocar o dolor de cabeza. Estos síntomas pueden afectar al confort visual, al rendimiento académico y al bienestar general si no se identifican y abordan de forma adecuada.

El estudio combina pruebas optométricas que habitualmente se realizan para comprobar la visión del paciente, con la utilización del cuestionario CVS_Q teen© (Computer Vision Syndrome Questionnaire for teenagers), un instrumento diseñado por expertos de la Universidad de Alicante y validado específicamente para medir el citado síndrome en adolescentes.

Cartel del estudio impulsado por la UA / INFORMACIÓN

Todo el país

La investigación se llevará a cabo en centros de General Optica distribuidos por todo el territorio nacional, lo que permitirá obtener una muestra amplia y representativa, basada en datos clínicos recogidos en un entorno real de práctica asistencial.

“Los adolescentes constituyen una población vulnerable debido a la falta de autocontrol y a hábitos de uso inadecuados, como la ausencia de pausas, posturas incorrectas o iluminación deficiente, lo que puede derivar en un aumento importante de los síntomas. Disponer de datos fiables y obtenidos en un entorno real nos permitirá comprender mejor la magnitud del problema y orientar estrategias preventivas basadas en la evidencia científica”, explica la directora científica del estudio y profesora de la UA, Mar Seguí Crespo.

La especialista en salud pública y salud visual cuenta con una reconocida trayectoria investigadora en la evaluación del síndrome visual informático en población joven.

Pruebas ópticas

Pruebas ópticas / INFORMACIÓN

Pantallas

Por su parte, José Ramón García Baena, óptico-optometrista y responsable de Producto y Servicios de Salud Visual de General Optica, señala que “este proyecto nos permite avanzar en el conocimiento sobre cómo el uso intensivo de pantallas afecta a la salud visual de los adolescentes. Además, refuerza nuestro compromiso con el cuidado del bienestar de las personas, desde un enfoque preventivo y basado en el rigor científico”.

En el marco de esta colaboración, la Universidad de Alicante aporta el conocimiento científico y el enfoque académico de la investigación, mientras que General Optica contribuye a su desarrollo en un entorno real de atención visual para obtener información relevante y representativa sobre los hábitos y la salud visual de los adolescentes.

Recomendaciones

Los resultados del estudio contribuirán a mejorar la comprensión del impacto de los dispositivos digitales en la salud visual juvenil y servirán de base para futuras recomendaciones preventivas y asistenciales dirigidas a adolescentes y sus familias.

Este proyecto se enmarca en el programa de investigación inGO de General Óptica, orientado a la generación de conocimiento científico y a su transferencia tanto al ámbito clínico como a la sociedad.

