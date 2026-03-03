La prohibición de burka en edificios municipales de Alicante pactada entre el PP y Vox: sin fecha de aplicación ni medidas concretas

La prohibición del burka en los edificios municipales de Alicante no tiene, por el momento, fecha de entrada en vigor ni medidas concretas para su aplicación. El acuerdo, aprobado el pasado jueves en el último pleno del Ayuntamiento de alicante, tras un acuerdo entre el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox, fija la intención de impedir el acceso y la permanencia en dependencias municipales a personas que porten burka, niqab o prendas que oculten total o parcialmente el rostro, pero no detalla cómo ni cuándo se hará efectivo.

La medida salió adelante mediante una declaración institucional en la que la formación ultra alegaba motivos de seguridad para su puesta en marcha. Sin embargo, varios días después de su aprobación, el Consistorio no ha definido un protocolo de actuación ni ha trasladado instrucciones a los trabajadores encargados de la atención directa al público. Tampoco se han concretado los mecanismos de control ni el alcance exacto de la medida en los distintos edificios municipales.

Desde el propio gobierno local se reconoce que aún se está trabajando en su desarrollo. En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, la portavoz municipal del PP, Cristina Cutanda, señaló que la medida se pondrá en marcha "en cuanto sea posible", aunque pidió "terminar de trabajar el asunto" antes de ofrecer más detalles. "Daremos toda la información en cuanto esté lista", añadió Cutanda, sin precisar calendario ni procedimientos.

Sin comunicación municipal

En los centros sociales y en las oficinas de atención ciudadana de la ciudad la respuesta es unánime: no han recibido ninguna instrucción. "Se habrá aprobado en el pleno, pero no nos han dicho nada. Imagino que tendrán que dar alguna directriz", señala un trabajador social consultado. De momento, añade, la actividad se desarrolla con normalidad y sin cambios en los procedimientos habituales.

Los empleados municipales de servicios sociales coinciden además en que el uso de burka o niqab en dependencias locales es prácticamente inexistente. "No es algo significativo. Hay mucha población árabe, pero la mayoría de las mujeres vienen con pañuelo en la cabeza, no con la cara cubierta. No hay conflicto con eso", explica otro profesional de los servicios sociales.

En las oficinas del Servicio de Atención e Información al Ciudadano, la situación es similar. Una trabajadora de la Zona Norte asegura que en los últimos años no han atendido a ninguna persona con burka completo. Sí se han producido casos en los que, por motivos de identificación, se ha solicitado a usuarios que descubrieran su rostro. "Si vienen con pañuelo, mascarilla o gafas y hay que empadronar, se les pide que enseñen la cara para comprobar la identidad, igual que se hace con cualquier persona", detalla. En esos casos, apunta, la comprobación se realiza contrastando con la fotografía del pasaporte o del documento oficial.

Presencia residual en la última década

En el ámbito de los centros sociales los testimonios insisten en la baja incidencia. "Con burka completamente tapada no he atendido a nadie. Llevo diez años y no es reseñable en Alicante", afirma una trabajadora social que explica que el uso del hiyab es "habitual" entre parte de la población usuaria, y que en ocasiones algunas mujeres han acudido con la boca parcialmente cubierta, aunque recalca que se trata "de una minoría" y que nunca ha supuesto un problema para la prestación del servicio.

"No es una cosa llamativa. A la semana pueden venir mujeres con pañuelo, pero no con el rostro totalmente cubierto", añade. Así, mientras el acuerdo político ya ha sido aprobado, su aplicación práctica continúa sin concretarse. La medida, por el momento, permanece sin calendario ni protocolo definido.