El PSOE pregunta a Barcala por la vivienda protegida de su edil de Urbanismo y el PP responde sobre los "therian"

De Ximo Puig, de Mónica Oltra y hasta de los "therian". El gobierno municipal de Luis Barcala ha respondido este martes sobre todo, menos sobre lo que se había preguntado: la implicación de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez en el escándalo de las viviendas protegidas y cuándo se enteró el alcalde de que su edil era una de las vecinas del residencial.

Después de que INFORMACIÓN desvelara las polémicas adjudicaciones a cargos del PP, varios Ayuntamientos y la Generalitat, el PSOE afirmó que la exconcejala firmó un contrato de adhesión a la cooperativa el 25 de junio de 2024, cuando ya llevaba cerca de un año en el cargo. Además, los socialistas señalaban que la edil popular había hecho entrega de más de 60.000 euros a la gestora del residencial cuando la Generalitat Valenciana aún no había autorizado este tipo de cobros.

Por estos motivos, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, acusó al alcalde de "cerrar en falso" el caso de Rocío Gómez y preguntó a Barcala desde cuándo conocía la vinculación de su concejala de Urbanismo con la cooperativa Les Naus. Ante el silencio del ejecutivo local, los medios de comunicación han vuelto a consultar en la rueda de prensa que se celebra cada martes en el Consistorio, pero los portavoces municipales han declinado responder: "Como va a ir a comisión, ese será le momento idóneo para ver ciertas cuestiones", ha apuntado el vicealcalde Manuel Villar.

El PP insiste en la "cacería"

No obstante, la concejala Cristina Cutanda sí ha querido añadir que esta "cacería contra la persona del alcalde y el PP, organizada por 'la sincronizada' [en alusión a la oposición de izquierdas], es un tema muy importante" y que, por eso, el Consistorio lo ha puesto en manos de la Fiscalía, al igual que Sumar, el PSOE, la Generalitat Valenciana o el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Para Cutanda, se trata de una maniobra para distraer la atención de "los verdaderos escándalos" y remontar "a la desesperada" en unas encuestas en las que "caen en picado" y donde "no les van a votar ni los 'therian'". Además, la edil popular no ha desaprovechado la ocasión de apuntar hacia otras polémicas que afectan a los grupos de izquierdas: "¿Sabía algo Ximo Puig de las presuntas facturas falsas por las que será juzgado su hermano? ¿Y de Mónica Oltra, a quien la Audiencia de Valencia ha ordenado mandar al banquillo por el presunto incubrimiento de abusos?".

Sin pronunciarse sobre el asunto de su excompañera de gobierno Rocío Gómez, Cutanda ha insistido en la necesidad de abordar otras cuestiones, más allá de la que se había planteado en la rueda de prensa: "Hagámonos todos las preguntas que tenemos que hacernos", ha zanjado. Barcló, por su parte, ha respondido que "la única cacería que se está destapando en Alicante es la que ha protagonizado el PP para quedarse con las viviendas públicas" y ha lamentado que los populares "han salido de caza para beneficiarse de las viviendas de protección pública y especular”.