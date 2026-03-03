Así ha quedado el supermercado de El Corte Inglés de Federico Soto tras su renovación

El supermercado de El Corte Inglés en su centro de Federico Soto, en Alicante, estrena una imagen completamente renovada. La compañía ha culminado una reforma integral de la planta baja con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más moderna, cómoda y personalizada, adaptada a los nuevos hábitos de consumo.

La transformación afecta a todo el espacio de alimentación. Desde el primer paso, el cliente percibe un entorno más luminoso y ordenado. Se ha instalado una nueva línea de cajas con elevadores de cestas, lo que agiliza el proceso de pago y mejora la ergonomía tanto para el cliente como para el personal. Además, el mobiliario, las góndolas y la iluminación se han rediseñado por completo para crear un ambiente más actual y funcional.

En la pescadería, la apuesta por la calidad se refuerza con producto premium procedente de la Lonja de Santa Pola, uno de los referentes del litoral alicantino. / INFORMACIÓN

Uno de los cambios más visibles es la optimización de la distribución. Los pasillos son ahora más amplios, lo que facilita el tránsito y hace la compra más fluida, incluso en horas punta. El recorrido resulta más intuitivo y permite localizar los productos con mayor rapidez. En conjunto, el nuevo supermercado de El Corte Inglés en Federico Soto busca que la compra diaria sea más ágil y agradable.

Los productos frescos, eje central del nuevo supermercado

Las secciones de frescos se consolidan como uno de los principales elementos diferenciadores de esta renovación. Frutería, pescadería, carnicería y charcutería han sido completamente actualizadas, tanto en equipamiento como en estética. Se han incorporado instalaciones y equipos de última generación que mejoran la conservación de los alimentos y potencian su presentación mediante sistemas de iluminación específicos.

La frutería presenta ahora una implantación más clara y segmentada por familias de producto. / INFORMACIÓN

La frutería presenta ahora una implantación más clara y segmentada por familias de producto: frutas, verduras y tubérculos. Esta organización facilita la compra comparativa y mejora la interacción con el cliente, que puede identificar de un vistazo lo que busca.

En la pescadería, la apuesta por la calidad se refuerza con producto premium procedente de la Lonja de Santa Pola, uno de los referentes del litoral alicantino. La oferta se complementa con pescado de Coruña, donde la compañía destaca por su surtido y servicio. El cliente puede solicitar preparación personalizada, desde el fileteado hasta la cocción, con el asesoramiento de profesionales especializados.

La carnicería amplía su surtido con referencias premium dirigidas a los paladares más exigentes. / INFORMACIÓN

La carnicería amplía su surtido con referencias premium dirigidas a los paladares más exigentes. Entre ellas se incluyen razas como Wayuu, cerdo Duroc y pollo Cuk. Esta selección responde a una estrategia clara de diferenciación, basada en la calidad y la especialización.

Tienda del Jamón

Otra de las novedades destacadas es la inauguración de la Tienda del Jamón dentro de la sección de charcutería. El ibérico es el gran protagonista, con una cuidada selección de marcas de cebo y bellota, distintas denominaciones de origen y variados formatos. A esto se suma una amplia cava de quesos, que incorpora referencias nacionales e internacionales y amplía de forma notable el surtido disponible.

El ibérico es el gran protagonista, con una cuidada selección de marcas de cebo y bellota, distintas denominaciones de origen y variados formatos. / INFORMACIÓN

El área de nutrición y bienestar también gana protagonismo. Este espacio se ha rediseñado y ampliado para dar respuesta a las nuevas tendencias de alimentación. Incluye productos específicos para intolerancias, control de peso, nutrición deportiva y complementos nutricionales. El objetivo es ofrecer soluciones adaptadas a diferentes estilos de vida en un entorno pensado para el bienestar integral.

El área de nutrición y bienestar se ha rediseñado y ampliado para dar respuesta a las nuevas tendencias de alimentación. / INFORMACIÓN

Por su parte, la sección de vinos y licores amplía su bodega con nuevas referencias y etiquetas de tendencia. La propuesta se dirige tanto al consumidor habitual como a los amantes del vino que buscan opciones más selectas.

La sección de vinos y licores amplía su bodega con nuevas referencias y etiquetas de tendencia. / INFORMACIÓN

Con esta reforma del supermercado de Federico Soto, El Corte Inglés reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua en Alicante. La compañía apuesta por un modelo de tienda que combina cercanía, especialización y producto premium, con una experiencia de compra más cómoda y adaptada a las expectativas actuales.