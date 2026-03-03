Así ha quedado el supermercado de El Corte Inglés de Federico Soto tras su renovación
La planta baja se ha reformado con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más moderna, cómoda y personalizada
Frutería, pescadería, carnicería y charcutería han sido completamente actualizadas, tanto en equipamiento como en estética
El supermercado de El Corte Inglés en su centro de Federico Soto, en Alicante, estrena una imagen completamente renovada. La compañía ha culminado una reforma integral de la planta baja con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más moderna, cómoda y personalizada, adaptada a los nuevos hábitos de consumo.
La transformación afecta a todo el espacio de alimentación. Desde el primer paso, el cliente percibe un entorno más luminoso y ordenado. Se ha instalado una nueva línea de cajas con elevadores de cestas, lo que agiliza el proceso de pago y mejora la ergonomía tanto para el cliente como para el personal. Además, el mobiliario, las góndolas y la iluminación se han rediseñado por completo para crear un ambiente más actual y funcional.
Uno de los cambios más visibles es la optimización de la distribución. Los pasillos son ahora más amplios, lo que facilita el tránsito y hace la compra más fluida, incluso en horas punta. El recorrido resulta más intuitivo y permite localizar los productos con mayor rapidez. En conjunto, el nuevo supermercado de El Corte Inglés en Federico Soto busca que la compra diaria sea más ágil y agradable.
Los productos frescos, eje central del nuevo supermercado
Las secciones de frescos se consolidan como uno de los principales elementos diferenciadores de esta renovación. Frutería, pescadería, carnicería y charcutería han sido completamente actualizadas, tanto en equipamiento como en estética. Se han incorporado instalaciones y equipos de última generación que mejoran la conservación de los alimentos y potencian su presentación mediante sistemas de iluminación específicos.
La frutería presenta ahora una implantación más clara y segmentada por familias de producto: frutas, verduras y tubérculos. Esta organización facilita la compra comparativa y mejora la interacción con el cliente, que puede identificar de un vistazo lo que busca.
En la pescadería, la apuesta por la calidad se refuerza con producto premium procedente de la Lonja de Santa Pola, uno de los referentes del litoral alicantino. La oferta se complementa con pescado de Coruña, donde la compañía destaca por su surtido y servicio. El cliente puede solicitar preparación personalizada, desde el fileteado hasta la cocción, con el asesoramiento de profesionales especializados.
La carnicería amplía su surtido con referencias premium dirigidas a los paladares más exigentes. Entre ellas se incluyen razas como Wayuu, cerdo Duroc y pollo Cuk. Esta selección responde a una estrategia clara de diferenciación, basada en la calidad y la especialización.
Tienda del Jamón
Otra de las novedades destacadas es la inauguración de la Tienda del Jamón dentro de la sección de charcutería. El ibérico es el gran protagonista, con una cuidada selección de marcas de cebo y bellota, distintas denominaciones de origen y variados formatos. A esto se suma una amplia cava de quesos, que incorpora referencias nacionales e internacionales y amplía de forma notable el surtido disponible.
El área de nutrición y bienestar también gana protagonismo. Este espacio se ha rediseñado y ampliado para dar respuesta a las nuevas tendencias de alimentación. Incluye productos específicos para intolerancias, control de peso, nutrición deportiva y complementos nutricionales. El objetivo es ofrecer soluciones adaptadas a diferentes estilos de vida en un entorno pensado para el bienestar integral.
Por su parte, la sección de vinos y licores amplía su bodega con nuevas referencias y etiquetas de tendencia. La propuesta se dirige tanto al consumidor habitual como a los amantes del vino que buscan opciones más selectas.
Con esta reforma del supermercado de Federico Soto, El Corte Inglés reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua en Alicante. La compañía apuesta por un modelo de tienda que combina cercanía, especialización y producto premium, con una experiencia de compra más cómoda y adaptada a las expectativas actuales.
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
- Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026