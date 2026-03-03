La borrasca Regina en Alicante trae aviso amarillo por viento gregal y una jornada de tormentas

Jornada de inestabilidad con la llegada de la borrasca Regina a Alicante. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado un martes de inestabilidad, con lluvias frecuentes y tormentas que se intensificarán especialmente en el litoral y el interior norte de la provincia. El viento del norte y nordeste ("viento gregal") soplará con intensidad, dejando rachas fuertes en la costa y reforzando la sensación de frío, la Aemet ha decretado aviso amarillo (de peligro bajo) por estas rachas y el temporal marítimo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 grados en el interior y los 22 grados en puntos del litoral sur, mientras que las mínimas en áreas interiores se moverán entre los 9 grados frente a los 13 de la franja costera. Un temporal al que se suma la calima que acompañará a estas nubes y precipitaciones a lo largo de esta semana y que ya esta noche ha dejado en la capital alicantina un manto de tierra en las calles.

Alicante

Jornada marcada por la lluvia, presente durante todo el día y más persistente al caer la tarde, en un ambiente claramente inestable. El viento del norte soplará con fuerza, con rachas muy intensas que se dejarán notar en el litoral y en zonas abiertas. Las temperaturas se moverán entre 12 y 21 grados, con sensación algo más fresca cuando apriete el viento.

Elche

El día arranca con intervalos nubosos y claros, pero tenderá a una mayor inestabilidad conforme avance la jornada. No se descarta algún chubasco puntual, aunque lo más destacado será el viento del nordeste, moderado y con rachas que pueden resultar molestas. Temperaturas suaves, entre 12 y 22 grados, con ambiente templado en las horas centrales.

Benidorm

La inestabilidad será protagonista desde primera hora, con lluvias frecuentes y tormentas a lo largo del día. El viento fuerte del norte, con rachas muy intensas, complicará la situación en la fachada marítima y acentuará la sensación de fresco. Los termómetros oscilarán entre 12 y 18 grados, en una jornada desapacible junto al mar.

Elda

Cielo nuboso con lluvias intermitentes que podrán intensificarse por la tarde y venir acompañadas de tormenta. El viento del norte y nordeste soplará con rachas moderadas, reforzando la sensación de fresco. Las temperaturas quedarán contenidas, con valores entre 9 y 17 grados.

Torrevieja

Ambiente variable, con intervalos nubosos y amplios claros durante buena parte del día, sin lluvias significativas. El viento del nordeste será el elemento más destacado, con rachas fuertes en la primera mitad de la jornada que perderán intensidad más tarde. Temperaturas estables, entre 13 y 18 grados.

Alcoy

En el interior se espera una jornada plenamente inestable, con lluvias persistentes y tormentas a lo largo del día. El viento del nordeste, moderado, y la elevada humedad acentuarán la sensación de frío, especialmente a primera hora. Las temperaturas se situarán entre 9 y 14 grados, con ambiente desapacible.

Dénia

Día cubierto y pasado por agua, con lluvias continuas y momentos de tormenta, sobre todo en las primeras horas. El viento del norte soplará con intensidad moderada y rachas destacables en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados, con sensación fresca y humedad elevada.