Vecinos de la Albufereta presionan a la Generalitat para que sus calas se reconozcan como “playa urbana”

Que las calitas de la Albufereta sean reconocidas como playas urbanas. Es lo que pretenden desde la asociación vecinal SOS Albufereta, que han intentado movilizar a los residentes del barrio este último mes para que participen en la consulta pública habilitada por la Generalitat respecto al catálogo de playas propuesto dentro de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

Esta ley habilita la revisión del Catálogo de Playas de la Comunidad, que en la última versión no ha incluido como playas las conocidas como calitas de la Albufereta, frente a los edificios Alacant y Alacant II, paralelos a la calle del Sol Naciente y cuyo espacio frecuentan tanto vecinos de la zona como residentes en la ciudad y personas visitantes.

Este espacio litoral es vulnerable ante los temporales, como también son los edificios de alrededor, construidos en los años sesenta sin las restricciones legales actuales sobre espacios inmediatos al mar. Esta desprotección ha movilizado a los vecinos en varias ocasiones para que se garantice la regeneración de la costa y una mayor protección del litoral.

La actual demanda de los vecinos de la Albufereta encaja con esta pretensión, en tanto que reconocer esta zona como playa urbana obligaría a la administración a su mantenimiento y a la gestión adecuada del espacio. “Actualmente, el Ayuntamiento vacía las papeleras, pero es necesario que se cuide la playa para su uso y que se proteja”, reivindica Rafael Pinilla, secretario de SOS Albufereta.

Por ello, la entidad vecinal ha animado a sus miembros y a los residentes en el barrio a participar en la consulta pública para reivindicar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, dirigida por Vicente Martínez Mus y que también es la Vicepresidencia Tercera de la Generalitat, que incluyan las calitas en el Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana. En concreto como playas urbanas, debido a su ubicación en un entorno urbanizado, a su elevado grado de uso público y a la ausencia de valor ecológico especial.

La presidenta de SOS Albufereta, Christina Knutsson, desconoce la dimensión de la participación vecinal en esta consulta pública, aunque subraya las “dificultades” que han encontrado algunos de los residentes en el barrio dadas las “complicaciones” del registro. En todo caso, afirman que la Generalitat “conoce” sus reivindicaciones en este sentido, ya que se las han trasladado “en más de una ocasión”.