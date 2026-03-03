Vecinos de Miguel Hernández exigen a Barcala información sobre el futuro realojo tras el incendio en Alicante: “Es un estado de ansiedad terrible”
Después de haber abandonado sus casas el día 16 de febrero, los afectados por el fuego aseguran que tendrán que dejar el hotel en el que se hallan de manera temporal este viernes, mientras que desde el Ayuntamiento aseguran que "no tienen fecha" para abandonarlo
Diez familias con veinticuatro menores, dos mujeres embarazadas y una persona discapacitada se encuentran “faltos de información” por parte del Ayuntamiento de Alicante. Así lo han explicado los afectados del barrio Miguel Hernández por el incendio que tuvo lugar el pasado 16 de febrero, que afectó a diversas viviendas de la calle Pavía y obligó al realojo de las familias, que desde entonces se encuentran en el hotel Santa Faz, a 10 kilómetros de sus domicilios.
Allí fueron enviados por intervención del Ayuntamiento de Alicante a través de un contrato con el hotel que según los afectados vence este viernes, día 6 de marzo. A partir de entonces, las familias desconocen qué será de ellos y donde dormirán.
Esta es la queja que han transmitido las familias afectadas este martes frente al Ayuntamiento de Alicante. Eusebio Cortés, uno de los vecinos, ha lamentado la “falta de información” por parte del Consistorio, y ha detallado que desde el realojo “los niños no van al colegio” por la “falta de transporte escolar” y que la situación está generando “un estado de estrés constante y de ansiedad terrible por no saber cómo acabará esto”. Aseguran, además, que han solicitado psicólogos, especialmente para los menores, que son los que más echan de menos la rutina cotidiana.
Ante esta situación, los vecinos han registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que exigen una “solución urgente” a la máxima institución municipal, y señalan a su alcalde, Luis Barcala, por “no dar respuesta a una solución habitacional definitiva”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Alicante afirman que estos alojados "no tienen fecha de salida del hostal" y "están trabajando con ellos y se está estudiando cada caso para encontrar alternativa habitacional".
El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha participado en la atención a medios de los vecinos del barrio Miguel Hernández, y ha criticado que “han pasado más de 15 días” desde el realojo, tiempo según él “suficiente como para haber ofrecido una alternativa habitacional”, y ha recordado el "compromiso" que adquirió Barcala cuando visitó la zona afectada.
El edil valencianista ha advertido que si en esta semana no hay “soluciones” por parte de las concejalías de Bienestar Social y de Vivienda, lideradas respectivamente por Begoña León y Carlos de Juan, llevarán el asunto al pleno “para instar y obligar al alcalde” a ofrecer una solución. “¿Cómo puede ser que el patronato de vivienda tenga más de 40 viviendas vacías y no estén ocupadas por estas personas?”, se ha preguntado Rafa Mas.
Por último, el concejal también ha trasladado que llevarán, si se da el supuesto, el caso a las Cortes, ya que también exigen soluciones del EVHA, Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo, a quien también interpelan en este aspecto pese a que las viviendas de los vecinos que han protagonizado las protestas este martes no tienen relación contractual con la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
- Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026