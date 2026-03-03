Vecinos de Miguel Hernández exigen a Barcala información sobre el futuro realojo tras el incendio en Alicante: “Es un estado de ansiedad terrible”

Diez familias con veinticuatro menores, dos mujeres embarazadas y una persona discapacitada se encuentran “faltos de información” por parte del Ayuntamiento de Alicante. Así lo han explicado los afectados del barrio Miguel Hernández por el incendio que tuvo lugar el pasado 16 de febrero, que afectó a diversas viviendas de la calle Pavía y obligó al realojo de las familias, que desde entonces se encuentran en el hotel Santa Faz, a 10 kilómetros de sus domicilios.

Allí fueron enviados por intervención del Ayuntamiento de Alicante a través de un contrato con el hotel que según los afectados vence este viernes, día 6 de marzo. A partir de entonces, las familias desconocen qué será de ellos y donde dormirán.

Esta es la queja que han transmitido las familias afectadas este martes frente al Ayuntamiento de Alicante. Eusebio Cortés, uno de los vecinos, ha lamentado la “falta de información” por parte del Consistorio, y ha detallado que desde el realojo “los niños no van al colegio” por la “falta de transporte escolar” y que la situación está generando “un estado de estrés constante y de ansiedad terrible por no saber cómo acabará esto”. Aseguran, además, que han solicitado psicólogos, especialmente para los menores, que son los que más echan de menos la rutina cotidiana.

Vecinos del barrio Miguel Hernández junto con el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa mas. / INFORMACIÓN

Ante esta situación, los vecinos han registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que exigen una “solución urgente” a la máxima institución municipal, y señalan a su alcalde, Luis Barcala, por “no dar respuesta a una solución habitacional definitiva”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Alicante afirman que estos alojados "no tienen fecha de salida del hostal" y "están trabajando con ellos y se está estudiando cada caso para encontrar alternativa habitacional".

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha participado en la atención a medios de los vecinos del barrio Miguel Hernández, y ha criticado que “han pasado más de 15 días” desde el realojo, tiempo según él “suficiente como para haber ofrecido una alternativa habitacional”, y ha recordado el "compromiso" que adquirió Barcala cuando visitó la zona afectada.

El edil valencianista ha advertido que si en esta semana no hay “soluciones” por parte de las concejalías de Bienestar Social y de Vivienda, lideradas respectivamente por Begoña León y Carlos de Juan, llevarán el asunto al pleno “para instar y obligar al alcalde” a ofrecer una solución. “¿Cómo puede ser que el patronato de vivienda tenga más de 40 viviendas vacías y no estén ocupadas por estas personas?”, se ha preguntado Rafa Mas.

Por último, el concejal también ha trasladado que llevarán, si se da el supuesto, el caso a las Cortes, ya que también exigen soluciones del EVHA, Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo, a quien también interpelan en este aspecto pese a que las viviendas de los vecinos que han protagonizado las protestas este martes no tienen relación contractual con la Generalitat.