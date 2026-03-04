¿Alquilar en Alicante centro o en los alrededores? La recomendación de una argentina que se enamoró de la ciudad

Encontrar vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para quienes llegan a vivir a Alicante. El auge turístico, la llegada de nuevos residentes y el aumento de la demanda han encarecido los alquileres en muchas zonas de la ciudad, especialmente en el centro y en los barrios más próximos al mar. Ante esta situación, muchas personas que se plantean mudarse se preguntan si realmente merece la pena buscar vivienda en pleno centro o si es mejor mirar en los municipios cercanos.

Para quienes llegan desde otros países o desde grandes ciudades, la respuesta no siempre es evidente. Alicante ofrece una amplia red de municipios bien conectados y con precios más asequibles que el núcleo urbano. En este contexto, algunas voces que han pasado por el proceso migratorio ofrecen recomendaciones basadas en su propia experiencia. Una de ellas es Marcela, una argentina que se trasladó a la provincia y que comparte consejos para quienes buscan empezar una nueva vida en la zona.

La recomendación de Marcela

Marcela considera que vivir fuera del centro de Alicante no supone necesariamente un problema en términos de movilidad o calidad de vida. De hecho, asegura que muchas personas que llegan desde grandes ciudades están acostumbradas a desplazamientos más largos. “Elche también está buenísimo. Las distancias acá no son terribles. Cualquiera que vivió en Buenos Aires, en Mar del Plata o en Rosario sabe que para ir al trabajo desde su casa tiene media hora, a menos que vivas en el centro”, explica.

Desde su punto de vista, los trayectos diarios dentro de la provincia resultan incluso más cortos que en muchas ciudades de América Latina. Por eso insiste en que residir fuera de Alicante capital no impide trabajar o estudiar en la ciudad. “Es lo mismo acá y hasta más corto el trayecto. Que no vivas en Alicante no imposibilita que llegues desde Santa Pola, desde Elche, desde Elda o desde todos los lugares que están alrededor”, comenta.

Alquileres más baratos

Además de la cuestión de la movilidad, el precio del alquiler es uno de los factores decisivos para muchas familias. Los municipios cercanos suelen ofrecer viviendas más económicas o con mayor disponibilidad que el centro de la capital. Según Marcela, esta diferencia puede ser clave para quienes llegan por primera vez y todavía no tienen estabilidad laboral. “Todos esos lugares que están alrededor son hermosísimos, están cerca y también es bastante más económico o más fácil y práctico para alquilar”, señala.

La experiencia de los recién llegados suele estar marcada por un primer obstáculo común: encontrar un piso. Para muchas personas que migran a España, alquilar una vivienda puede resultar complicado al principio, ya que los propietarios suelen pedir garantías económicas o contratos de trabajo estables. “El primer obstáculo que se le presenta a cualquier persona que va a migrar es el alquiler”, explica Marcela.

Según cuenta, la situación se complica aún más cuando las personas llegan con familia o mascotas. “No cuentas con una nómina para avalar que vas a pagar. Generalmente vienes con menores, con animales y eso es complicado”, afirma. En estos casos, buscar vivienda en localidades cercanas puede ofrecer más opciones y menos competencia que en el centro de Alicante.