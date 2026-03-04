Las federaciones mayoritarias de Ampas abogan por sacar la religión de los centros educativos

La decisión de la Conselleria de reforzar la asignatura de Religión en los primeros niveles de Primaria, de cara al próximo curso, ha puesto de acuerdo, casi de forma inédita, a las dos federaciones mayoritarias de asociaciones de padres de alumnos de la Comunidad. Los representantes de las familias abogan por sacar de las aulas la enseñanza religiosa, al igual que están demandando a nivel nacional decenas de organizaciones que defienden la plena laicidad del Estado y de la escuela.

Por un lado, la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que engloba a las federaciones de Valencia, Alicante y Castellón se ha mostrado en contra de los planes del Consell de ampliar el tiempo lectivo para la asignatura cuando existen otras necesidades que resolver, entre ellas, las elevadas ratios. Además, la entidad ha defendido que la escuela pública "debería ser un espacio neutral, donde se fomente el pensamiento crítico, el conocimiento científico y los valores comunes basados en los derechos humanos".

En esta línea, reivindican una escuela neutral desde el punto de vista religioso; la separación entre religión y sistema educativo público; la eliminación de la asignatura confesional del horario lectivo; que la formación religiosa pertenezca al ámbito privado y familiar, no al currículo común; la apuesta por materias comunes basadas en valores cívicos, democráticos e inclusivos y la exigencia de romper acuerdos entre el Estado y Santa Sede y otras confesiones religiosas.

Alumnos en una clase de instituto de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Por otro lado, desde la Confederación Valenciana de Apas y Ampas (Covapa) recuerdan que son una organización que siempre hemos dicho que la religión tiene que quedar fuera de los centros educativos. "El que quiera una religión fuera del ámbito educativo, que vaya y, por supuesto, que practique la religión que considere mejor para su familia o para él mismo", explica su presidenta, Sonia Terrero.

En esta línea, la agrupación comparte que la religión tiene que quedar a un lado "porque al final la idiosincrasia ha traído muchísimas religiones dentro de un centro educativo y al final se crea conflicto, por lo tanto, las religiones deberían de dejar de estar dentro de los currículos, si tuviera que existir una asignatura somos partidarios de que se expliquen todas las religiones que existen y el respeto hacia ellas", añade su portavoz.

No obstante, en lo que sí que está de acuerdo con Educación esta confederación de familias es en la eliminación de los proyectos interdisciplinares, que precisamente, van a servir para dar más tiempo a la asignatura de Religión, así como a Matemáticas, Lengua y Valenciano. "Sintiéndolo mucho preferíamos que desaparecieran y que se diera paso, por ejemplo, a la lectura, que eso es lo que se está favoreciendo, y a otras cosas más importantes de las materias y no a estos proyectos interdisciplinares, que en muchas ocasiones hemos tenido que estar denunciando que se utilizaban justamente para el adoctrinamiento y la política dentro de los centros", añade Sonia Terrero.

La asociación de directores, en contra

Por su parte, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep- PV) también se ha mostrado en contra de la medida de dar más peso a la asignatura religiosa. El colectivo sostiene que aumentar el tiempo lectivo, cuando cada vez hay menos alumnado, no es el camino y que los colegios no son el espacio para trabajar la Religión.

El colectivo, que representa a más de 440 equipos directivos, defiende la permanencia de los proyectos interdisciplinarios que Educación ha decidido suprimir en Primaria, por considerar que es una metodología educativa que favorece el pensamiento crítico, la conexión entre áreas y que permitía durante un espacio de tiempo huir delas áreas estancas que marcan el resto del periodo lectivo.