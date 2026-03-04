La asociación de colonias felinas de Alicante denuncia la retirada de comida y refugios censados en el parque de la Ereta

La Asociación de Colonias Felinas de Alicante (Acofal) ha denunciado la retirada de los elementos básicos de una colonia felina situada en el parque de la Ereta, a las faldas del castillo de Santa Bárbara, en su acceso por el barrio del Raval Roig. La actuación, según la entidad, fue realizada este miércoles por el servicio municipal de limpieza y ha dejado a los animales sin cobijo, comida ni agua.

La presidenta de Acofal, Conchi Llinares, ha asegurado que la intervención se produjo "de forma absolutamente ilegal y en contra de la ley que protege a los animales de compañía". La responsable de la asociación ha exigido "una respuesta inmediata" por parte del Ayuntamiento de Alicante y ha anunciado que las gestoras de colonias se movilizarán ante lo ocurrido.

Retirada de cobijos y tolvas

Llinares ha explicado que los operarios retiraron en una sola mañana todo el material instalado por la asociación en la colonia censada del parque. "Se han llevado el cobijo y las tolvas de alimentación, todo el trabajo que habíamos hecho en la zona colocando agua y comida. No han dejado ni agua", ha afirmado Llinares. La presidenta de Acofal ha subrayado que se trata de una colonia registrada oficialmente, en la que se ha invertido tiempo y recursos económicos, especialmente en atención veterinaria.

Desde la asociación consideran que esta actuación invalida el esfuerzo realizado durante años. "Con esto no sirve de nada el trabajo que se ha hecho ni el dinero invertido en veterinarios para estos gatos. No tienen ninguna intención de proteger el bienestar animal", ha señalado Llinares.

Anuncio de movilizaciones

La presidenta de Acofal también ha vinculado este episodio con una reunión mantenida el pasado lunes con la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, en la que participaron distintas asociaciones de protección animal de la ciudad. Según su relato, en ese encuentro la edil trasladó una imagen de colaboración que ahora consideran engañosa. "Nos hizo creer que quería proteger a los animales, pero solo quería que le dijéramos dónde están las principales colonias de la ciudad. Nos sentimos engañados y traicionados", ha manifestado.

Llinares ha afirmado que el objetivo municipal es eliminar las colonias felinas de los parques y jardines, como, según indica, ya ocurrió anteriormente en el Palmeral. "Nos hicieron creer que iban a elaborar el plan de gestión de colonias felinas de la ciudad, pero es mentira. No piensan hacer nada, solo lo mismo que ya hicieron en el Palmeral, que es echar a las colonias", ha señalado Llinares.

Ante esta situación, Acofal ha anunciado que iniciará movilizaciones. "Esta actitud es intolerable y vamos a hacer lo que sea porque es una traición muy grande a las colonias felinas y a las personas que nos dedicamos a esto", ha señalado su presidenta. Llinares ha recordado que llevan "años y años esperando" la puesta en marcha de un plan municipal de gestión de colonias felinas y ha asegurado que, con actuaciones como la del parque de la Ereta, queda demostrado que no existe voluntad política de desarrollarlo en Alicante.