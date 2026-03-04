Más denuncias ante la Policía Nacional de sanitarios de Alicante por agresión

La provincia de Alicante es la novena de España en la que más agresiones a sanitarios se registran con denuncia policial. Fueron 21 en el año 2025, un 34 % más que en el ejercicio anterior, cuando los episodios fueron catorce, los suficientes entonces para convertirse en la sexta provincia con más agresiones. La lectura es que estas graves situaciones han aumentado en todo el país, o al menos las que se denuncian ante los cuerpos de seguridad.

Así se desprende del balance presentado este miércoles por la Policía Nacional en el complejo de Canillas, en Madrid, con datos de todo el Estado. El balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el año 2025 registra más de 11.000 intervenciones policiales, con 3.500 actuaciones en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias. Además, se practicaron 138 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario.

Las denuncias contabilizadas en todo el país fueron 513, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior, observándose un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas. No es el único registro que existe.

En la Comunidad Valenciana la Conselleria de Sanidad lleva sus propios datos así como los Colegios de Médicos, que no siempre coinciden con los de la Policía, que suele incidir en los casos que acaban en denuncia.

Interlocutores

Actualmente, un total de 76 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, estableciendo canales de comunicación fluidos con el sector sanitario con la finalidad de adquirir la información necesaria para la realización de la actividad policial, el desarrollo de actividad preventiva y la difusión de formación en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones. Más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron esta formación preventiva el pasado ejercicio.

El comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, acompañado del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, han expuesto el resultado del análisis estadístico de las denuncias interpuestas por los profesionales sanitarios dentro del ámbito de Policía Nacional ante representantes de las organizaciones colegiales de medicina, enfermería, odontología, farmacia, y demás profesiones sanitarias, así como directores de seguridad responsables de los distintos departamentos de seguridad del ámbito sanitario.

También se ha destacado que, durante el pasado 2025, los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica. Y que las provincias con mayor incidencia, en plantillas de la Policía Nacional, fueron Sevilla, Málaga y Cádiz. Seguidas, hasta completar las diez primeras, de Madrid, A Coruña, Murcia, Granada, Badajoz, Alicante y Valencia.

Lunes y martes, los peores

De los datos analizados por la Policía Nacional se deduce que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 12 horas. Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

En 2025 se potenció la actividad formativa a otros profesionales no sanitarios que trabajan en los centros del ámbito sanitario, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, a los que se impartió formación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios, así como a otros colectivos de profesionales sanitarios que desarrollan su actividad fuera de los centros sanitarios, como es el caso de la asistencia a domicilio, ambulancias, SAMUR-Protección Civil, SUMA 112, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Desglose de las denuncias ante la Policía Nacional por provincias / INFORMACIÓN

Herramientas preventivas

Asimismo se ha destacado el hecho de que desde el año 2017 se implantó la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, más de 50.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía Nacional en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto en forma presencial como online.

Igualmente, se llevaron a cabo actividades formativas para la prevención ante agresiones en el ámbito universitario, tanto por parte del Interlocutor Policial Nacional Sanitario como por los territoriales, impartidas a alumnos de los últimos cursos de los distintos grados sanitarios, así como a personal y alumnos en prácticas que desarrollan sus actividades profesionales en clínicas universitarias.

Si bien el número de denuncias recibidas en el año 2025 supone un incremento significativo con respecto a las del año 2024, esto no tiene por qué implicar, en principio, un aumento de las agresiones, sino el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de “tolerancia cero” ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares/acompañantes.