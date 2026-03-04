Barcala guarda silencio sobre la "cacería" a funcionarios por las viviendas protegidas de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no se pronuncia sobre la investigación interna abierta para esclarecer si un "topo" pudo difundir el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Una polémica destapada por INFORMACIÓN que ha salpicado a cargos del PP, el Ayuntamiento y la Generalitat. El dirigente popular ha declinado este martes, hasta en dos ocasiones, hacer declaraciones al respecto. Mientras, la izquierda y los sindicatos le piden explicaciones sobre lo que consideran "una caza de brujas".

Tal y como ha publicado este diario, una de las primeras decisiones del alcalde en respuesta a las adjudicaciones de Les Naus ha sido la de abrir una investigación interna, en la que se está interrogando a funcionarios municipales para conocer si pudieron filtrar información privada. El regidor sospecha que las adjudicaciones a personas vinculadas a su gobierno, su mayor crisis política desde que llegó a la Alcaldía, pudieron difundirse desde el propio Ayuntamiento.

"Cacería contra los funcionarios"

Sin embargo, desde la izquierda lo tildan de "cacería contra los funcionarios" y reclaman al dirigente popular que "cese las hostilidades". La portavoz del PSOE, Ana Barceló, pide al alcalde que "se vaya directo a prestar declaración en los juzgados" para contar "todo lo que nos está ocultando". En ese sentido, la edil recuerda que el ejecutivo del PP "continúa negando el acceso a diversa documentación" a los grupos de la oposición, por lo que anuncia que exigirá "que comparezca en el pleno y en la comisión de investigación".

"El alcalde sigue sin responder a las sospechas que pesan sobre su gestión en todo este escándalo y sin aclarar desde cuándo sabía que su concejala se había adjudicado una vivienda protegida", ha manifestado Barceló. Para la líder socialista, el alcalde "debería de centrarse en las responsabilidades políticas que le afectan a él y a su gobierno" en vez de "prejuzgar que los funcionarios han podido filtrar esa información" mientras que "lo que pretende es desviar la atención para eludir su propia responsabilidad porque está contra las cuerdas".

"Manual de un corrupto: matar al mensajero"

En cambio, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha destacado que lo ocurrido forma parte del "manual de un corrupto" y que se resume en "matar al mensajero, evitar la transparencia y cargarse los filtros que tiene la administración para impedir la corrupción". El edil valencianista se ha preguntado "qué quiere decir Barcala con la cacería de brujas que ha impulsado dentro de la administración local alicantina" y cuestiona si Barcala busca "evitar cualquier filtro" o que los empleados municipales "no denuncien ante irregularidades" como las de Les Naus.

Al respecto, Mas ha añadido que el alcalde "será la primera persona en comparecer a petición de Compromís", tanto en la Comisión de Investigación de Alicante como en las Cortes, y le advierte de que "va a tener que dar muchas explicaciones". Concretamente, los valencianistas avanzan que consultarán a Barcala "desde cuándo sabía que su concejala y familiares de una directora general tenían piso" y le exigirán explicaciones sobre si está "amedrentando o coaccionando al funcionariado.

El SEP pide convocar la Junta de Personal

La investigación interna ordenada por Barcala también ha generado gran indignación entre algunos funcionarios del Ayuntamiento, especialmente después de que el alcalde defendiera públicamente el pasado viernes la presunción de inocencia de los técnicos.

Desde el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP) han registrado un escrito este mismo martes en el que solicitan que se convoque "con carácter extraordinario y urgente" una sesión de la Junta de Personal "en el plazo más breve posible" con el objetivo de "analizar las informaciones publicadas y su posible repercusión en los trabajadores municipales".

Además, el SEP solicita al gobierno local que aporte más datos y documentación sobre la existencia de esta investigación interna, su alcance, la fase en la que se encuentra el expediente y las garantías procedimentales que se han aplicado. Por último, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento reclama explicaciones sobre cualquier instrucción interna relativa a medidas de seguridad como la reciente prohibición de introducir memorias USB en los ordenadores para evitar la retirada de archivos, junto con un pronunciamiento institucional por parte de la Junta de Personal.