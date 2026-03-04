FAUNA
Cinco curiosidades sobre los murciélagos de Alicante que quizá no sabías
Estos pequeños mamíferos nocturnos viven en cuevas, ríos y ciudades de la provincia y cada ejemplar puede comerse miles de insectos cada noche
Los murciélagos forman parte de la fauna habitual de la provincia de Alicante, aunque muchas veces pasen desapercibidos. Entre sierras, cuevas, humedales y también en pueblos y ciudades, estos animales cumplen funciones esenciales para el equilibrio del ecosistema. Estas son cinco curiosidades sobre ellos.
1. En Alicante viven más de veinte especies distintas
La Comunitat Valenciana alberga más de una veintena de especies de murciélagos y muchas de ellas también se encuentran en la provincia de Alicante. La mayoría de murciélagos de Alicante son pequeños insectívoros, con un tamaño que suele oscilar entre 4 y 8 centímetros de cuerpo y una envergadura de alas de unos 20 a 30 centímetros.
Entre las especies más comunes destacan:
- Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus)
- Murciélago ribereño (Myotis daubentonii)
- Murciélago rabudo (Tadarida teniotis)
- Murciélago ratonero (Myotis myotis)
2. Pueden comer miles de insectos en una sola noche
Los murciélagos son grandes aliados contra los insectos. Un solo ejemplar puede llegar a ingerir miles de mosquitos y otros pequeños insectos durante una noche de caza, lo que los convierte en controladores naturales de plagas.
3. No ven mal: se orientan con ultrasonidos
Aunque existe el mito de que son ciegos, en realidad sí ven. Sin embargo, su principal herramienta para orientarse es la ecolocalización: emiten ultrasonidos que rebotan en los objetos y les permiten localizar presas y obstáculos incluso en total oscuridad.
4. Viven tanto en cuevas como en edificios
En Alicante se refugian en cuevas de zonas montañosas como la Sierra de Mariola o Aitana, pero también pueden encontrarse en tejados, huecos de edificios o puentes en áreas urbanas.
5. Están protegidos por la ley
Todas las especies de murciélagos de España están protegidas. La destrucción de sus refugios o su captura está prohibida porque sus poblaciones han disminuido en muchas zonas debido a la pérdida de hábitat y a los pesticidas. Desde los años ochenta, convenios internacionales y normas europeas han impulsado su protección y conservación. En muchos lugares se han instalado refugios artificiales o cajas para murciélagos para favorecer sus poblaciones.
Aunque suelen pasar desapercibidos, los murciélagos son uno de los animales más importantes para el equilibrio natural del territorio. Y también uno de los más desconocidos de la fauna alicantina.
