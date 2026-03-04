Dinero para financiar investigaciones sobre cáncer, corazón, demencias y patologías raras en Alicante

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han resuelto su primera convocatoria conjunta de ayudas a la investigación. Esta iniciativa tiene como objetivo crear redes temáticas de colaboración que faciliten el intercambio de conocimiento entre los grupos de investigación de las tres instituciones y que favorezca la puesta en marcha de nuevos proyectos científicos en futuras convocatorias competitivas.

En total, se han financiado nueve iniciativas de investigación centradas en ámbitos como la salud cardiovascular, el cáncer, las enfermedades raras, la neuroinflamación en enfermedades neurodegenerativas, la salud con perspectiva de género y el desarrollo de nuevas estrategias de medicina personalizada.

La directora Científica de Isabial, Paloma Vela, ha asegurado que “la puesta en marcha de esta convocatoria conjunta refuerza la cooperación entre las tres instituciones y contribuye a consolidar un ecosistema investigador sólido en la provincia de Alicante, favoreciendo la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad”.

Unas de las iniciativas consiste en la relación de microplásticos y nanoplásticos con la salud cardiovascular, renal y metabólica

Nuevos resultados

Las redes de colaboración multidisciplinar fruto de la convocatoria permitirán impulsar nuevos resultados científicos y reforzar la capacidad de los grupos investigadores de la provincia de Alicante para optar a financiación en futuras convocatorias competitivas, tanto nacionales como internacionales.

La convocatoria ha contado con una financiación total de 45.000 euros, aportados a partes iguales por las tres instituciones convocantes. Cada una de las nueve redes temáticas ha recibido una financiación máxima de 5.000 euros destinada a cubrir gastos directamente relacionados con el desarrollo de los proyectos.

Las nueve líneas de investigación colaborativa abordan retos relevantes para la salud de la población y apuestan por el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

Isabial, la UA y la UMH colaboran de forma conjunta desde la creación del instituto de investigación alicantino en 2015. En la actualidad, este cuenta con 667 investigadores e investigadoras procedentes de ambas universidades y el Departamento de Salud Alicante-Hospital General, lo que convierte a esta alianza en uno de los principales polos de investigación biomédica de la provincia.

Una imagen del laboratorio de Isabial en Alicante / INFORMACIÓN

Redes temáticas

En el caso de Isabial, ha sido financiada la propuesta liderada por el investigador Óscar Moreno, coordinador del grupo de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, centrada en la detección y caracterización de microplásticos y nanoplásticos en relación con la salud cardiovascular, renal y metabólica.

Por su parte, el investigador Juan Pablo Caballero, del grupo de investigación aplicada en Urología, desarrollará un estudio orientado a evaluar biomarcadores genéticos en muestras de orina para detectar de forma precoz un tipo de cáncer de vejiga no invasivo. Y, la coordinadora del grupo de Enfermedades Raras, María Rosario Sánchez, lidera una centrada en identificar los factores genéticos que influyen en la evolución clínica de la enfermedad de Fabry.

En la Universidad de Alicante, la profesora Lorena Vidal Martínez, del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología e investigadora del Instituto Universitario de Materiales, liderará un proyecto que combina técnicas avanzadas de análisis químico con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección precoz del cáncer colorrectal.

Un proyecto se centra en la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de pérdida de visión

Alzhéimer

Asimismo, la profesora Laura Fernández Sánchez, investigadora en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, desarrollará un estudio centrado en el papel que juega un receptor clave en los procesos de neuroinflamación en patologías como el alzhéimer o el párkinson, mientras que la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública María Teresa Ruiz Cantero abordará, desde una perspectiva de género, cómo se interpreta y trata el dolor en el sistema sanitario para promover una atención más equitativa y personalizada.

Las propuestas de la Universidad Miguel Hernández se centran especialmente en el desarrollo de estrategias de medicina personalizada. La investigación de Gema Martínez Navarrete desarrollará un proyecto centrado en la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad ocular degenerativa muy frecuente en personas mayores y una de las principales causas de pérdida de visión.

Por su parte, María José Prieto Castelló liderará una investigación sobre cáncer de colon y mama orientada a identificar patrones genéticos que permitan ajustar de forma personalizada la dosis de determinados fármacos oncológicos reduciendo los efectos secundarios.

Mientras que Mariano Nicolás Andrés Collado desarrollará un proyecto centrado en la exposición a microplásticos a través de la alimentación o el ambiente, con el fin de analizar su presencia en las articulaciones de pacientes con artrosis de rodilla y su posible relación con la evolución de la enfermedad.