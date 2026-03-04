La Federació pone condiciones para asumir el mercadito de Hogueras: sin ocio en Teulada y con horario ampliado en Soto

El nuevo mercadito de Hogueras se queda sin empresa que lo gestione y podría volver, con condiciones, a las manos de la Federació de Fogueres. Así lo acordó este miércoles la Mesa de Contratación, que declaró desierto el concurso del mercadito de Hogueras y descartó la posibilidad de una nueva licitación. Ante este escenario, el equipo de gobierno del PP opta por recuperar la fórmula anterior a 2019 y ofrecer directamente a la Federació de Fogueres la gestión de los espacios para que sea la propia entidad festera quien contrate los servicios hosteleros necesarios para atender a las delegaciones de otras ciudades que visitan Alicante durante los días grandes de las Hogueras.

Sin embargo, la Federació de Fogueres pone condiciones para asumir la gestión del mercadito de Hogueras tras quedar desierto el concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante para concertar la organización de la zona de atención protocolaria y la zona gastronómica. La entidad festera se muestra dispuesta a hacerse cargo de los espacios, pero plantea una reorganización distinta a la prevista por el equipo de gobierno y reclama, como elemento clave, ampliar el horario nocturno en el paseo de Federico Soto a cambio de renunciar por completo al espacio de ocio proyectado en Teulada.

Hasta la implantación del primer concurso municipal, era la Federació quien asumía el uso del paseo de Federico Soto y quien se encargaba de organizar la atención protocolaria. Con el nuevo planteamiento, el Ayuntamiento pretende volver a ese modelo, aunque la Federació advierte de que no puede asumir la gestión sin introducir cambios relevantes respecto al diseño recogido en el pliego que ha quedado desierto. Este nuevo modelo de gestión del Mercadito llega tras la salida de la anterior empresa adjudicataria, que renunció al contrato en octubre de 2025 debido a la decisión municipal de reducir el horario de la música y limitar el espacio ocupado en el paseo de Federico Soto.

Sin ocio en Teulada y con horario ampliado en Soto

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, confirmó que la entidad festera está dispuesta a gestionar estos espacios, pero con una serie de condiciones: eliminar la nueva área de ocio prevista en Teulada y concentrar toda la actividad en Federico Soto, ampliando además el horario nocturno. "La Federació va a gestionar los espacios, vamos a crear el racó de la Federació para atender a las delegaciones y pediremos ayuda al Ayuntamiento porque no podemos asumir 150 comidas diarias de València, Castellón y casas regionales", explicó el presidente de la Federació.

Olivares subrayó que la gestión de tres zonas diferenciadas resulta inviable para la estructura actual de la entidad festera. "El espacio de ocio en Teulada lo tenemos que descartar, no podemos gestionar todo eso", afirmó Olivares, al tiempo que señaló que ya se está trabajando con varias empresas para alcanzar acuerdos que permitan garantizar la atención protocolaria durante los días centrales de la Fiesta. "Vamos a ponerle cariño y a trabajar para plantear cómo usaremos estos espacios porque nosotros tenemos que atender a las delegaciones sí o sí", apuntó Olivares.

De esta forma, la principal exigencia trasladada al Ayuntamiento es la ampliación del horario nocturno en Federico Soto. El pliego municipal fijaba el cierre a las 2.30 horas, al anunciarse la creación del nuevo espacio de ocio en Teulada que tendría permiso para abrir hasta las 4.30 horas, pero la Federació reclama que, al renunciar a este nuevo espacio, se equipare el horario del racó de Federico Soto horario general de hogueras y barracas, que se extiende hasta las 4.00 horas, con una excepción clara: los días en los que se celebren desfiles oficiales.

"Nuestra intención es que el espacio de Soto tenga los mismos horarios de las hogueras y barracas, con una excepción: los desfiles oficiales. Los días de Ofrenda de Flores y Desfile Folclórico Internacional tiene que estar cerrado", afirmó Olivares. En esos momentos, la intención de la Federació es que el recinto permanecerá cerrado para no interferir en los recorridos ni perjudicar a los festeros. Una vez finalicen los desfiles, el espacio podrá reabrir con la misma normativa que rige para hogueras y barracas. El presidente de la Federació reconoció que mantiene una comunicación constante con la Concejalía de Fiestas y agradeció a los técnicos municipales haber escuchado sus planteamientos, pese a que el concurso haya quedado desierto.

El diseño previsto por el Ayuntamiento

El proyecto municipal contemplaba una reordenación completa del mercadito, pasando de dos a tres espacios diferenciados. La zona protocolaria se mantenía en la avenida de Federico Soto, en el tramo más próximo a la plaza de los Luceros, abierta del 17 al 24 de junio en horario de 10.30 a 2.30 horas y con música exclusivamente ambiental. En este espacio estaba prevista también la entrega de premios de la Ofrenda de Flores, que se celebra el 23 de junio.

A continuación, en el mismo recorrido, se situaba el mercado gastronómico, formado únicamente por casetas de productos alimenticios y sin las tradicionales foodtrucks de ediciones anteriores, con el mismo calendario y horario. El pliego prohibía ocupar las zonas ajardinadas y el carril bus con el objetivo de no interferir en el tráfico ni en otros usos del espacio público.

El tercer ámbito era el denominado "espacio musical de ocio", que se trasladaba por primera vez fuera del paseo de Federico Soto para ubicarse en el aparcamiento situado entre las calles Teulada y Campo de Mirra, donde se instala el mercadillo ambulante. Este espacio se destinaba a actividades recreativas y socioculturales sin interferir en los actos oficiales, una propuesta que la Federació rechaza ahora de plano.

Más obligaciones y más costes

Asimismo,el pliego incluía además un notable incremento de las obligaciones vinculadas a la atención protocolaria. La previsión anual de gasto pasaba de 59.800 a 87.400 euros, un aumento cercano al 46 %. El número de menús exigidos subía de 1.000 a 1.200 y el precio mínimo por unidad pasaba de 18 a 25 euros. También se incrementaban las condiciones del cóctel de inauguración, que debía atender a 800 personas frente a las 700 anteriores, con un precio mínimo de 25 euros por comensal.

Asimismo, se elevaban los mínimos vinculados a los jurados de los concursos de hogueras y portaladas de barracas y los costes asociados al transporte. La comida oficial del día de San Juan debía celebrarse en un restaurante para 200 comensales, con un precio mínimo de 50 euros por persona, sonorización, micrófono y atril para las intervenciones oficiales. Además, el pliego incorporaba por primera vez el catering de la Elección de las Belleas del Foc y la obligación de aportar sonido e iluminación para el Pregón en la plaza del Ayuntamiento, mientras desaparecía la sonorización de varios desfiles incluida en el documento anterior.