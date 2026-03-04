El gobierno de Barcala anuncia suelo en Rabasa para un tercer hospital en pleno retraso en la renovación del Plan General de Alicante

Alicante reserva suelo para un tercer hospital público en Rabasa en su Plan General Estructural. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado en el que señala que el documento del Plan General Estructural (PGE), cuya aprobación en su parte estructural estaba inicialmente prevista para finales de 2025, contempla la reserva de al menos 100.000 metros cuadrados de suelo para construir un nuevo centro sanitario que dé servicio a la ciudad y a su área metropolitana.

El emplazamiento previsto para este centro hospitalario se sitúa al oeste de Alicante, en el sur del barrio de Rabasa, con el objetivo de "garantizar una asistencia sanitaria equilibrada" y suficiente para los próximos años. Sin embargo, el Plan General, pendiente todavía de aprobación, prolongará ahora su tramitación tras el anuncio de una nueva consulta ciudadana realizado hace apenas dos semanas. Esta decisión se suma a una serie de retrasos que han marcado la renovación de un documento urbanístico fundamental, pendiente de actualización desde 1987, y cuya tramitación ha sido intermitente durante años.

Nueva consulta ciudadana

Además del anuncio de la reserva de suelo para un tercer hospital en Rabasa, el Ayuntamiento iniciará este mes un nuevo proceso de participación en el que se presentarán y debatirán los proyectos incluidos en el PGE. Entre ellos figura de forma expresa la reserva de suelo para la construcción del tercer hospital. Según el Consistorio, las conclusiones que se extraigan de estas jornadas se incorporarán al borrador del plan antes de su aprobación inicial.

La apertura de este nuevo proceso participativo implica retrasar la aprobación de la parte estructural del Plan General. Esta será la primera medida del nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, y se celebrará durante los meses de marzo y abril, un año después de la anterior consulta, impulsada por la ya dimitida Rocío Gómez tras el escándalo de la vivienda protegida.

En concreto, se prevé la realización de seis jornadas a partir de marzo, en las que se abordarán las principales líneas estratégicas del PGE: infraestructura verde, movilidad, vivienda, dotaciones y servicios, regeneración urbana y desarrollo económico. Aunque este proceso no es obligatorio según la normativa vigente, el Ayuntamiento ha decidido ponerlo en marcha para dar a conocer a la ciudadanía “el documento más importante en materia de planificación urbana para los próximos 25 años” y para incorporar sus aportaciones antes de aprobarlo inicialmente.

Un hospital pensado a largo plazo

El concejal Antonio Peral defiende la inclusión del hospital como un elemento estratégico del planeamiento urbano. "El Plan General Estructural, que sienta las bases de nuestro modelo de ciudad para los próximos 20 años, no puede obviar que en un futuro será necesaria la construcción de un tercer hospital público en Alicante", afirmó Peral. El concejal de Urbanismo señaló que "se trata de un equipamiento sanitario que, con los datos de crecimiento poblacional previsto, va a resultar imprescindible para garantizar una atención sanitaria de calidad a los alicantinos".

Peral añade que la reserva de suelo es el primer paso para poder reclamar la construcción del centro ante la Generalitat. "Para poder reclamar en un futuro la construcción de este hospital, lo primero que hemos de hacer es proponer la reserva de suelo y esto es lo que recoge el PGE que estamos ultimando”, explicó Peral. La cantidad de suelo y el diseño final del hospital serán determinados por la administración autonómica, pero el objetivo del equipo de gobierno del PP es que el centro cuente con tecnología sanitaria avanzada para convertirse en un referente y garantía de atención médica de primer nivel y estima que la cantidad se suelo necesaria sea de al menos 100.000 metros cuadrados.

Equipamientos sanitarios

La elección de Rabasa como ubicación del tercer hospital responde, según el equipo de gobierno del PP, al objetivo de garantizar un equilibrio territorial en la distribución de las infraestructuras sanitarias de primer nivel, concentradas hasta ahora en el norte y este de la ciudad. Además, se prevé que el nuevo centro se ubique junto a una parada de TRAM de las nuevas líneas proyectadas, con el fin de asegurar su accesibilidad mediante transporte público.

Actualmente, Alicante cuenta con dos hospitales públicos: el Hospital General Universitario Doctor Balmis, inaugurado en 1957, y el Hospital Universitario de Sant Joan, abierto en 1991. Ambos forman parte de la red primaria de equipamientos sanitario-asistenciales que prestan servicio al conjunto de la ciudad. A esta categoría pertenecen también el Centro de Especialidades Gerona y el Centro de Salud Benalúa.

La red primaria de salud debe completarse con nuevos centros de atención primaria, especialmente en áreas densamente pobladas o en expansión. Actualmente se encuentran en proceso de construcción o licitación los centros de Garbinet, La Torreta y La Condomina. Asimismo, el gobierno de Barcala pone de relieve en el refuerzo "potenciación del ‘Clúster Sanitario’ de instalaciones sanitarias y asistenciales privadas de primer orden en el entorno de la avenida de Denia hasta la zona de La Condomina".

Consultas y demoras

El último proceso de participación ciudadana concluyó en mayo de 2025 con la presentación de las conclusiones. En aquella consulta se recogieron cerca de un millar de respuestas al formulario online, aproximadamente una por cada 350 vecinos censados, y alrededor de medio millar de aportaciones en talleres presenciales. Bajo el lema “Alicante, un plan contigo”, el ejecutivo de Luis Barcala abrió entonces un espacio de participación que evidenció tanto el interés de la ciudadanía por la planificación urbana como la complejidad de acelerar decisiones concretas en un plan pendiente desde hace más de tres décadas.

El alcalde se comprometió a aprobar inicialmente el borrador de forma parcial en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, con la apertura de esta nueva ronda participativa, su validación se pospone al menos hasta mayo de 2026, a la espera de incorporar las conclusiones del proceso.