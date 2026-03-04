Huelga en el TRAM de Alicante: estas son las seis fechas de paros convocadas por los maquinistas

El TRAM de Alicante se enfrentará a paros de maquinistas durante seis jornadas del mes de marzo tras la convocatoria de huelga realizada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) en las redes provinciales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El sindicato ha anunciado un primer calendario de movilizaciones que afectará tanto a Metrovalencia como al TRAM de Alicante entre los días 13 y 26 de marzo, después de asegurar que se han agotado las vías de negociación con la dirección de la empresa pública.

Las fechas de la huelga en el TRAM de Alicante

En el caso de la provincia de Alicante, los paros están convocados los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo. En Valencia, las movilizaciones se extenderán durante más jornadas: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo.

Las protestas se producen en un contexto de desacuerdo con la dirección de FGV tanto por cuestiones relacionadas con la seguridad ferroviaria como por las condiciones laborales de los maquinistas.

El sindicato denuncia carencias en materia de seguridad

Semaf reclama a la dirección de FGV que atienda lo que considera “carencias de seguridad” en el sistema ferroviario y que garantice “un trato justo” para los maquinistas en la negociación colectiva. Según el sindicato, las funciones de los conductores del tranvía y del metro forman parte de puestos con roles críticos de seguridad, cuya negociación, asegura, “sigue en vía muerta”.

En su comunicado, la organización sindical afirma que “FGV se encuentra instalada en una visión que menosprecia el trabajo que realizan los maquinistas, reduciendo la importancia del último eslabón en materia de seguridad y normalizando situaciones que se producen a diario y que no deberían producirse”.

El secretario de Ferrocarriles Autonómicos de Semaf, José Javier Bleda, sostiene que esta situación supone “asomarse a la gestión del ferrocarril como se gestionaba hace décadas, negando constantemente la relevancia de los roles críticos de seguridad y el respeto por la seguridad desde un enfoque organizacional, técnico, instrumental, formativo y profesional”.

Reclamaciones sobre infraestructuras y sistemas ferroviarios

Entre las demandas planteadas por el sindicato figuran diversas mejoras relacionadas con la seguridad operativa del servicio. Semaf reclama actuaciones en infraestructuras ferroviarias, la eliminación de riesgos y factores de riesgo operacionales, así como una mejor identificación de las señales y de los enclavamientos.

También pide mejoras en los sistemas de iluminación de las zonas tranviarias y ferroviarias, actuaciones en las cabinas de conducción, protocolos claros ante situaciones excepcionales y refuerzo de la formación profesional de los maquinistas.

El sindicato denuncia además que en la red se arrastran desde hace tiempo situaciones anómalas como limitaciones temporales de velocidad, problemas en nuevos enclavamientos, fallos en equipos embarcados, incidencias en infraestructuras o deterioro del material móvil.

Según Semaf, estas circunstancias se han prolongado durante tanto tiempo que “se han normalizado situaciones degradadas” en el funcionamiento del sistema ferroviario.

La negociación colectiva, otro foco del conflicto

Junto a las cuestiones relacionadas con la seguridad, el sindicato también plantea reivindicaciones en el ámbito de la negociación colectiva.

Entre ellas, solicita una clasificación profesional basada en la justicia organizacional y un reconocimiento adecuado de las funciones que desempeñan los maquinistas.

Semaf reclama que se reconozca la responsabilidad civil y penal inherente al puesto, así como factores ligados a la actividad profesional como la turnicidad, la dificultad de conciliación familiar y personal, la exigencia de condiciones físicas y psíquicas o la exposición a sanciones.

Asimismo, defiende que estas condiciones deben reflejarse en la negociación para incentivar la permanencia y fidelización en la categoría profesional.

Movilizaciones tras “agotar” la negociación

El sindicato sostiene que la convocatoria de movilizaciones llega después de haber intentado sin éxito resolver estas cuestiones mediante el diálogo con la empresa.

Por este motivo, Semaf afirma que se ha visto obligado a iniciar este calendario de paros, que comenzará el 13 de marzo y finalizará, por el momento, el 26 de marzo en las redes ferroviarias de Alicante y Valencia.

Las movilizaciones podrían afectar al funcionamiento habitual del TRAM de Alicante durante esas jornadas, en función de los servicios mínimos que establezcan las autoridades.