La Humildad y Paciencia culmina su quinario con el pregón de la juventud y la incorporación de nuevos hermanos
La hermandad pone el broche a cinco jornadas de culto, oración y convivencia entre sus hermanos
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia pone fin a su quinario en honor al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia con cinco jornadas de culto marcadas por la oración, el culto y la convivencia entre sus hermanos.
Uno de los momentos más destacados fue la celebración de la XV Exaltación de la Juventud Cofrade, que corrió a cargo del pregonero Juan Jesús López Gámez. En su discruso, López dirigió la mirada especialmente a los más jóvenes, a quienes animó a implicarse activamente en la hermandad durante todo el año, más allá del Lunes Santo.
En el tramo final de su intervención, López se dirigió a todos los hermanos de la Humildad y a la ciudad de Alicante para anunciar la próxima salida procesional del Cristo de la Humildad y Paciencia. Entre sus palabras resonaron versos como "ya se acerca el momento cuando las puertas se abran y Dios pise nuestro suelo" o "Alicante se arrodilla al compás de su silencio", que despertaron la emoción de los presentes.
Dentro del programa del quinario, el viernes se impusieron las insignias de plata conmemorativas por los 25 años como hermanos de Javier González y Mónica Mateo. Además, durante la Función Principal Solemne del domingo tuvo lugar la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Más de una veintena se incorporaron oficialmente a la hermandad, sumándose a otra veintena que ya lo hizo el pasado mes de noviembre con motivo del triduo dedicado a la Santísima Virgen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones