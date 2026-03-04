Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impulsalicante celebra este jueves la IX Gala de la Mujer

El evento, incluido en la programación de la Escuela de Talento Femenino de Impulsalicantere une a referentes en aviación, pesca y agricultura a las 18 horas en el auditorio Puerta Ferrisa

Una imagen de la VII Gala de la Mujer en Impulsalicante

Una imagen de la VII Gala de la Mujer en Impulsalicante / INFORMACIÓN

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Impulsalicante vuelve a situar el liderazgo femenino en el centro del debate económico y social con la celebración de la IX Gala de la Mujer, que tendrá lugar este jueves 5 de marzo en el auditorio Puerta Ferrisa, en la calle Jorge Juan. La cita reunirá a profesionales que han abierto camino en sectores tradicionalmente masculinizados como la agricultura, la pesca y la aviación.

La gala, organizada por la Escuela de Talento Femenino, se presenta este año bajo el lema “Referentes hoy, inspiración mañana” y pone el foco en trayectorias marcadas por la capacidad de gestión, la innovación y la superación de barreras en ámbitos estratégicos para el tejido productivo.

Mujeres que destacan

En el sector agrícola participan María José Lorca Muñoz, propietaria de Finca El Jarabe y premio Mujer Asaja 2023, así como Rosa Server y Rosa Morató, madre e hija al frente de Apicultura Meleca, empresa que gestiona colmenas en distintas zonas de España.

El ámbito marítimo estará representado por Macarena Gil Navarro, marino mercante y primera mujer práctico de puerto, junto a Francisca Olivencia y su hija Alba Aguilera, transportista de pescado y la pescadora más joven del puerto de Barcelona con tan solo 24 años.

El sector aeronáutico contará con Lourdes Carmona, piloto de líneas aéreas e instructora de vuelo, creadora de la serie divulgativa “Listos para despegar”, que acerca el mundo de la aviación a nuevos públicos.

Impulsando el talento femenino

La periodista Lola Torrent conducirá el evento, que también contará con la actuación de la cantautora alicantina Inés Domínguez, quien pondrá la nota artística a la velada.

La Escuela de Talento Femenino de Impulsalicante consolida con esta gala su objetivo de fomentar el liderazgo, la empleabilidad y el desarrollo profesional de las mujeres, promoviendo su presencia en todos los sectores productivos.

