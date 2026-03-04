Impulsalicante celebra este jueves la IX Gala de la Mujer
El evento, incluido en la programación de la Escuela de Talento Femenino de Impulsalicantere une a referentes en aviación, pesca y agricultura a las 18 horas en el auditorio Puerta Ferrisa
Impulsalicante vuelve a situar el liderazgo femenino en el centro del debate económico y social con la celebración de la IX Gala de la Mujer, que tendrá lugar este jueves 5 de marzo en el auditorio Puerta Ferrisa, en la calle Jorge Juan. La cita reunirá a profesionales que han abierto camino en sectores tradicionalmente masculinizados como la agricultura, la pesca y la aviación.
La gala, organizada por la Escuela de Talento Femenino, se presenta este año bajo el lema “Referentes hoy, inspiración mañana” y pone el foco en trayectorias marcadas por la capacidad de gestión, la innovación y la superación de barreras en ámbitos estratégicos para el tejido productivo.
Mujeres que destacan
En el sector agrícola participan María José Lorca Muñoz, propietaria de Finca El Jarabe y premio Mujer Asaja 2023, así como Rosa Server y Rosa Morató, madre e hija al frente de Apicultura Meleca, empresa que gestiona colmenas en distintas zonas de España.
El ámbito marítimo estará representado por Macarena Gil Navarro, marino mercante y primera mujer práctico de puerto, junto a Francisca Olivencia y su hija Alba Aguilera, transportista de pescado y la pescadora más joven del puerto de Barcelona con tan solo 24 años.
El sector aeronáutico contará con Lourdes Carmona, piloto de líneas aéreas e instructora de vuelo, creadora de la serie divulgativa “Listos para despegar”, que acerca el mundo de la aviación a nuevos públicos.
Impulsando el talento femenino
La periodista Lola Torrent conducirá el evento, que también contará con la actuación de la cantautora alicantina Inés Domínguez, quien pondrá la nota artística a la velada.
La Escuela de Talento Femenino de Impulsalicante consolida con esta gala su objetivo de fomentar el liderazgo, la empleabilidad y el desarrollo profesional de las mujeres, promoviendo su presencia en todos los sectores productivos.
