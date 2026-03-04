La jornada continua gana en cuatro colegios de la provincia de Alicante y pierde en uno

La jornada continua en los colegios se ha impuesto en las últimas votaciones celebradas en la provincia de Alicante. Solo ha habido una excepción en un proceso marcado este curso por la elevada cifra de centros educativos que no han logrado la autorización de la Conselleria de Educación para celebrar la consulta.

El 80 % de los centros alicantinos que han participado en el proceso han votado a favor de este tipo de jornada. Los centros que han optado por el horario intensivo son el CEIP Número 56 y Ceip Ramón Llull, ambos de la ciudad de Alicante, CEIP Sant Antonio (La Hoya-Elche) y CEIP L'Era (Senija). Por el contrario, el CEIP La Vallverda de Elche ha apostado por mantener la jornada partida, según los datos provisionales hechos públicos por el departamento autonómico.

No obstante, una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que, en el conjunto de la Comunidad, el 56 % de los colegios convocados a votar han apostado por mantener el horario partido, en lugar de concentrar las clases de 9 a 14 horas, como tienen ya la mayoría de centros.

Elecciones a jornada continua en un colegio de la provincia / ISABEL RAMON

En la provincia de Valencia, doce de los 21 colegios llamados a las urnas han decidido mantener las clases por las tardes y 9 han apoyado el modelo intensivo. Se trata del CEIP Fausto Martínez (València); el CEIP la Muralla (Canet d’en Berenguer); el Ceip Navarro Darás (Carcaixent); el CEIP Ausiàs March (Sagunto); Ceip Elías Tormo (Albaida); el Ceip Paluzié (Catarroja); CEIP Francisco Martínez Culla (Chiva); CEIP Sant Bernat (Carlet) y CEIP Ciudad De Bolonia (València). A la hora de cierre de esta información, un centro de esta provincia todavía no ha comunicado oficialmente el resultado de su votación.

En Castellón también se ha impuesto el horario partido. Concretamente, de los seis centros que han votado, cinco han preferido continuar con la jornada partida y solo uno —el CEIP número 5 de Benicarló— ha optado por la modalidad intensiva.

Votaciones en el colegio Ramón Llull de Alicante para cambiar de jornada / Héctor Fuentes

774 centros con jornada continua

En el curso 2025-2026, un total de 774 centros de Infantil y Primaria de la Comunidad aplican la jornada continua, lo que supone más de la mitad del total, tras haber alcanzado el consenso necesario entre claustro, consejo escolar y familias, según Educación.

El procedimiento para solicitar el cambio de horario exige una mayoría cualificada de dos tercios tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar. Posteriormente, en la votación de las familias, es necesario obtener al menos un 55 % de votos favorables sobre el total del censo para que la administración autorice la modificación.