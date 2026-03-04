Paco Torres deja las Fallas pero mantiene sus compromisos en Alicante: "Vamos a por una nueva victoria en Especial"

El artista fallero Paco Torres, autor del monumento que logró en 2025 el primer premio de la categoría Especial de las Hogueras de Alicante, ha anunciado que hará un paréntesis en su presencia en las Fallas de València, aunque mantendrá intactos todos sus compromisos con las comisiones alicantinas. La decisión, comunicada públicamente mediante un escrito, supone un cambio en su trayectoria fallera, pero no afecta a su continuidad en Alicante, donde seguirá compitiendo en la máxima categoría.

Torres se convirtió el pasado año en uno de los artistas de referencia de las Hogueras tras el triunfo conseguido junto a la comisión Baver-Els Antigons, cuando su monumento "Vanity", con diseño de Paco Camallonga y un presupuesto de 91.000 euros, alcanzó por primera vez el máximo galardón de Especial. Con solo tres años participando en esta categoría, la comisión y su artista lograron un hito que situó a ambos en lo más alto del palmarés de la Fiesta Oficial de la ciudad.

En su comunicado, el artista explica que la decisión de dejar temporalmente las Fallas de València responde a una reflexión personal y profesional. "Tras años de dedicación absoluta a la creación de fallas en las categorías superiores, he decidido hacer un paréntesis en la plantà de estas fallas en la ciudad", señala Torres. El artista subraya que no se trata de una pérdida de vocación, sino de una pausa necesaria: "Esta decisión no nace de una falta de amor por mi oficio; al contrario, nace del profundo respeto que le profeso".

El taller sigue activo

Torres remarca que la determinación fue trasladada previamente a las comisiones con las que trabajaba en València, la Falla Plaza del Pilar y la Falla Avenida del Oeste, Els Velluters. El artista insiste en que su compromiso con la palabra dada es "innegociable" y que se ha trabajado conjuntamente para que la transición se realice de forma ordenada y respetuosa con la Fiesta.

El parón en València no implica el cierre del taller ni una retirada profesional. "El taller no se detiene. Mi equipo y yo seguiremos en activo", afirma Torres, aunque con un cambio de ritmo y de enfoque.

El artista explica que la decisión responde también al desgaste acumulado tras muchos años de trabajo intenso. "Pensaba que había que cerrar ciclo, descansar un poco, tratar de reinventarse y tener más tiempo personal", señala el artista quien añade que el propio taller ha asumido más carga de la que podía sostener: "Hemos sido nosotros mismos los que hemos dado más de lo que podíamos y nos falta descansar".

Alicante, prioridad

Donde no habrá cambios es en Alicante. Torres confirma que su presencia en las Hogueras continuará como hasta ahora y que no existe ninguna intención de abandonar la ciudad. "En Alicante la idea es continuar, no hay idea de parar por nuestra parte. Hay muy buena relación y todo funciona", afirma Torres quien subraya que ya está trabajando junto a Baver-Els Antigons con vistas a las Hogueras de 2026. "Después del primer premio del año pasado vamos a tratar de repetirlo, ya estamos ideando y maquetando", destaca Torres.

El artista mantiene también sus proyectos firmados con la hoguera en Nou Alipark, en Sexta categoría, donde también logró el primer premio el pasado ejercicio. Para Torres, el calendario de las Hogueras permite afrontar esta nueva etapa con mayor equilibrio. "Es otro momento del año y el mercado de los profesionales es diferente, la idea es continuar en Alicante como se ha seguido hasta ahora", afirma el artista.