Pantallas, sedentarismo y ultraprocesados: el cóctel que dispara la obesidad infantil en Alicante

La obesidad se ha consolidado como la principal puerta de entrada a las enfermedades crónicas más frecuentes en la población adulta. La diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia y la hipertensión son actualmente las patologías no transmisibles más prevalentes en la provincia de Alicante, y en general en la Comunidad Valenciana y, en conjunto, representan el 82% de la mortalidad en España. Datos que se dan a conocer coincidiendo con el Día Mundial de la Obesidad.

“La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Estamos observando cómo enfermedades que antes aparecían en edades avanzadas, como la diabetes tipo 2, se diagnostican cada vez a edades más tempranas. De hecho, la edad media de debut se ha reducido en alrededor de 20 años”, explica Maite Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa). De los 60 años se ha pasado a los 40 años.

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública Maite Navarro — Presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa)

El aumento de la obesidad en adultos está estrechamente vinculado al estilo de vida actual, caracterizado por una alimentación desequilibrada, la falta de tiempo y, en muchos casos, la escasa formación para tomar decisiones saludables.

El consumo habitual de productos ultraprocesados ricos en azúcares añadidos, grasas de baja calidad y sal, junto con una ingesta insuficiente de frutas, verduras y alimentos frescos, se sitúa entre las principales causas. A ello se suman el sedentarismo, la dificultad para planificar menús y los elevados niveles de estrés, factores que contribuyen a la aparición y el mantenimiento de la obesidad en la edad adulta.

El debut de la diabetes se ha adelantado en veinte años por el exceso de peso

Pruebas en el Hospital de Sant Joan a un adolescente con obesidad / Pilar Cortés

Hábitos nocivos

En el caso de los menores, la situación también resulta preocupante. El 18% de los niños y adolescentes de la provincia de Alicante, es decir, dos de cada diez, presenta obesidad y siete de cada diez continuarán siéndolo en la edad adulta si no modifican sus hábitos. Cifras que se elevan si se habla solo de sobrepeso.

Según datos de estudios del colegio profesional, el 86% de los menores necesita mejorar su alimentación, el 40% no realiza actividad física de forma habitual y pasan una media de tres horas diarias frente a las pantallas, cifra que aumenta durante los fines de semana. Estos hábitos, muy alejados de las recomendaciones saludables, constituyen factores de riesgo determinantes en el desarrollo de un exceso de masa grasa en la infancia.

“El patrón alimentario de los más pequeños se caracteriza por un bajo consumo de frutas, verduras y alimentos frescos, frente a una elevada presencia de productos ultraprocesados. Esta alimentación, unida al sedentarismo y a la reducción del juego activo, configura un entorno obesogénico que favorece el desarrollo de sobrepeso y obesidad”, señala Navarro. La infancia, recuerdan, es una etapa clave para consolidar hábitos que perduren a lo largo de la vida.

Vídeo: AGENCIA ATLAS

Educación alimentaria

Los expertos nutricionistas insisten en que la prevención debe comenzar cuanto antes y situar la educación alimentaria en el centro de las políticas públicas. Fomentar el consumo diario de frutas y verduras, priorizar alimentos frescos frente a procesados, eliminar las bebidas azucaradas y promover al menos una hora diaria de actividad física son medidas básicas pero fundamentales para revertir la tendencia actual.

Asimismo, consideran esencial limitar el tiempo de exposición a pantallas, favorecer un descanso adecuado y garantizar que los entornos escolares faciliten elecciones saludables tanto en los comedores como en las actividades educativas. La educación nutricional, subrayan, no consiste únicamente en transmitir información, sino en dotar a la población infantil de herramientas prácticas para elegir, planificar y comprender la relación entre alimentación y salud.

Atender a una persona con obesidad cuesta el doble al sistema sanitario El estudio "Evaluación nacional en vida real del impacto económico de la obesidad en el sistema sanitario español" promovido por la compañía médica Lilly, explora, por primera vez, el registro de la obesidad en atención primaria en España con el objetivo de describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes. Según este estudio, nueve de cada 10 adultos españoles no tienen el índice de masa corporal (IMC) documentado en su historia clínica. La investigación también evidencia que sólo la mitad de las personas (54,3 %) con un IMC de obesidad incluido en su historial tienen un diagnóstico formal de obesidad. La media estatal es inferior en comunidades como la Valenciana, con un 45 %. El coste anual de la asistencia en Atención primaria es de 1.656 € por persona con diagnóstico de obesidad, frente a 851€ por persona sin diagnóstico. El IMC facilita la identificación del exceso de peso, el abordaje de la obesidad y la prevención de las complicaciones asociada

Respaldo educativo y sanitario

“La educación alimentaria no puede recaer exclusivamente en las familias. Necesita el respaldo estructural del sistema educativo y sanitario. Es imprescindible invertir en programas continuados que enseñen a la población a comer mejor y a entender cómo sus decisiones diarias influyen en su salud presente y futura”, advierte la presidenta del Colegio.

En este sentido, Navarro defiende que la prevención es siempre más eficaz y más rentable que el tratamiento. Por ello, reclaman la incorporación de los dietistas-nutricionistas a la sanidad pública, lo que consideran que permitiría detectar de forma precoz situaciones de riesgo, actuar antes de que aparezcan complicaciones y reducir el impacto económico que supondrá tratar las enfermedades del futuro. "Su presencia en Atención Primaria y en el ámbito hospitalario garantizaría una atención nutricional universal, pública y gratuita que contribuya a mejorar la salud de la población".