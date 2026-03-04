La parcela problemática de Verdegás, en Alicante, sin intervención tras un año de “gestión” por parte de la Generalitat

Un largo año de espera y sin horizonte para la paz vecinal. Residentes en la partida alicantina de Verdegás, colindante a las localidades de San Vicente del Raspeig y Agost, llevan sufriendo desde entonces los comportamientos protagonizados por los vecinos improvisados de una parcela en la que acampan caravanas, turismos e incluso casetas donde sus residentes hacen vida.

Al ruido que se genera en este espacio aislado, rodeado de campo, se le suman algunos incidentes como gritos, peleas o incluso amenazas a los vecinos, que viven la situación con temor y observan su entorno con restos de basura generada por los residentes en la parcela. Situación que les ha hecho acudir a las fuerzas policiales en más de una ocasión, pero “se pasan la pelota entre ellos”, lamentan.

En concreto, según explican como ejemplo, recientemente llamaron a la Guardia Civil debido a la música con volumen elevado que hicieron sonar los pernoctantes en la parcela. Ante la visita del coche patrulla, “quitaron la música para volverla a poner nada más se fueron los agentes”, lamenta un vecino, que explica que tras volver a llamar a la Benemérita le derivaron a la Policía Local para que practicara mediciones de ruido y comprobar si el hecho era denunciable. “Posteriormente, la Policía Local nos derivó al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante”, donde ya registraron una instancia hace ahora un año. “No entendemos que estén tan protegidos”, protestan los vecinos.

Parcela ocupada por vehículos en la pedanía alicantina de Verdegás. / Alex Domínguez

Dicha instancia no tenía relación con el volumen de la música, sino con posibles infracciones en la parcela donde acampan los vehículos y pernoctan diversas familias. En aquel momento, la Dirección General de Plan General y Planeamiento Urbanístico comunicó, a finales de marzo del año pasado, que habían trasladado la instancia a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que dirige Vicente Martínez Mus.

La instancia señalaba la calificación del suelo de la parcela, catalogado como “rústico”, hecho que podría acarrear peligros en caso de inundaciones por lluvias o riesgos para la salud pública por vertidos, dada la ausencia de fosa séptica y la existencia de aguas fecales. Otros aspectos presentes en aquella instancia eran la “defraudación de fluido eléctrico y seguridad” por “los enganches ilegales a la red pública” y la “situación de desprotección de menores y riesgo social”, hechos por los que solicitaban una “inspección inmediata” del terreno y la intervención de la administración, entre otros requerimientos.

A la espera

Ante esta situación desde la AVPT dicen estar “gestionando diferentes denuncias de parcelaciones”, entre ellas la de Verdegás, y afirman estar “analizando” la denuncia “siguiendo el método conforme a los criterios objetivos de prioridad aprobados” por la entidad.

De esta manera, “se mantiene una coordinación permanente” con las administraciones locales “para reforzar la eficacia de las actuaciones y asegurar una respuesta administrativa adecuada”. Un año después, la respuesta no ha llegado y los vecinos lamentan seguir viviendo “una pesadilla”.