El PSOE suma a Narbona a la ofensiva por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante y alerta del “temor” a nuevas irregularidades

El escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante sigue atrayendo a dirigentes de primera línea. Este miércoles, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparecido en la sede socialista de Alicante junto al secretario provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, en un acto en el que también han estado la portavoz municipal en la ciudad, Ana Barceló, y la vicesecretaria general y portavoz provincial, Bárbara Soler.

El caso de Les Naus ya no se juega solo en el ámbito local o autonómico: se ha convertido en un asunto con recorrido nacional, después de las intervenciones de varios ministros y de que la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya llevado el debate al Congreso y al Senado.

Alfaro ha situado el foco en la Generalitat y en el marco normativo que acompaña al Plan Vive. Ha aseguirado que han reunido a alcaldes y portavoces municipales de la provincia para abordar “un tema muy sensible” y para “poner de manifiesto una cuestión errónea que viene derivada del gobierno de la Generalitat, el Plan Vive y el decreto que impulsó Mazón y que hace suyo Pérez Llorca para el acceso a las viviendas protegidas”.

En su intervención, ha vinculado directamente ese diseño con lo ocurrido en Alicante y con la extensión de la polémica a otros municipios: “Esto ha derivado en el escándalo que hemos conocido en Alicante y que se está extendiendo a otras poblaciones como Sant Joan”.

El dirigente socialista ha descrito el acceso a las viviendas protegidas como “éticamente fraudulento” porque, ha dicho, no llega “a las personas que las necesitan y que tienen que desarrollar un proyecto de vida con recursos limitados”. En ese relato, el elemento central no es solo quién acaba dentro, sino cómo se entra: “Se ha perdido el control y la trazabilidad, la transparencia y el rigor en la adjudicación”.

Se ha perdido la transparencia y el rigor en la adjudicación de vivienda protegida Rubén Alfaro — Secretario general del PSOE en Alicante

Alfaro ha afirmado que el PSOE vigilará “con lupa los siguientes pasos” del PP en adjudicaciones ligadas al Plan Vive y ha presentado el caso como un golpe reputacional para la ciudad: “Denunciamos la situación que ha generado el PP, la falta de reputación para los alicantinos porque las políticas de siempre benefician a unos cuantos”.

Narbona, por su parte, ha enmarcado el asunto en las competencias autonómicas y en la necesidad de blindar la vivienda pública para que no se convierta en un bien que termina en el mercado. “Se ha señalado el fraude y las irregularidades, el escándalo de las adjudicaciones de viviendas construidas con recursos públicos”, ha afirmado.

La presidenta del PSOE ha contrapuesto ese escenario con la iniciativa del Gobierno a través del proyecto Casa 47: “El Gobierno ha puesto en marcha una empresa pública estatal que está desarrollando vivienda pública con carácter permanente, que no podrán salir al mercado para especular con ella”. Ha defendido que se trata de alquileres asequibles que “no superen el 30 % de los ingresos familiares”.

La dirigente socialista ha añadido una referencia directa a proyectos en la provincia. Según ha explicado, Casa 47 prevé desarrollar “suelos de defensa” en Benalúa y Alcoy, con “unas 300 viviendas” que “ahora comienzan el recorrido del proyecto”.

La vivienda pública no puede salir al mercado para especular, debe ser permanente Cristina Narbona — Presidenta del PSOE

Preguntada por si hay sospechas de que el escándalo de Alicante pueda reproducirse, Narbona ha rebajado el término, pero ha reconocido la inquietud: “De momento hay temor. Alcaldes y concejales se van a preocupar de que en lo que se haga bajo el paraguas del Plan Vive no haya irregularidades. Se están saltando criterios básicos”. Y, sobre plazos para Benalúa y Alcoy, ha apuntado que habrá que “esperar dos o tres años” para que las viviendas estén disponibles.

La presencia de Narbona se suma a una cadena de intervenciones de responsables nacionales en torno al caso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido la que más ha llevado el asunto a sede parlamentaria, con referencias en el Senado y en el Congreso.

También lo ha mencionado en diversas ocasiones Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cargó contra el PP por estas adjudicaciones tras un Consejo de Ministros. En las últimas horas, además, se ha unido el ministro Ángel Víctor Torres.

Con el caso todavía abierto y con comisiones de investigación en marcha en las Cortes y en el Ayuntamiento, el PSOE eleva el tono y trata de colocar su alternativa: más controles y adjudicación verificable frente a un Plan Vive que, según Alfaro, “ha perdido” transparencia y rigor.

La comparecencia de este miércoles en Alicante refuerza la idea de que Les Naus ya no es solo un escándalo municipal y se ha convertido en un campo de disputa política que atraviesa administraciones y partidos.