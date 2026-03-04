Las tormentas e inestabilidad de Regina marcan el tiempo: se mantiene la alerta amarilla en Alicante
El aviso de Aemet se debe a los fuertes fenómenos costeros y vientos que se centrarán en la zona interior norte y litoral de la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias generalizadas y tormentas que se cenrtarán, sobre todo, en el litoral y el interior norte de la provincia de Alicante.
El gregal o viento del nordeste y del norte soplará con intensidad, dejando fuertes rachas de viento por las que la Aemet ha mantenido para este miércoles el aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros.
En cuanto a las temperaturas máximas, se contendrán entre los 14 grados en la zona interior y los 21 en puntos del litoral. Las mínimas oscilarán entre los 10 grados en las zonas más altas y los 13 grados en zonas costeras.
Calima y lluvia de barro
El polvo sahariano ha traído consigo varios episodios de calima y lluvia de barro que se intensificaron ayer martes y que pueden persistir debido a la gran nube de polvo en suspensión que muestran las imágenes satelitales.
Alicante
La jornada estará marcada por cielo cubierto con lluvia desde primera hora y episodios de tormenta durante la tarde y la noche. El viento del norte será intenso, con rachas fuertes que pueden notarse en el litoral y complicar la sensación térmica. Ambiente húmedo y desapacible, con temperaturas entre 13 y 21 grados.
Elche
El día comenzará muy nuboso y tenderá a complicarse por la tarde con lluvias débiles que pueden ir a más al final de la jornada. El viento del nordeste soplará con persistencia, dejando una sensación algo más fresca de lo que indican los termómetros. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados.
Benidorm
Desde la madrugada se sucederán lluvias frecuentes y tormentas, en una jornada claramente inestable junto al mar. El viento fuerte del norte, con rachas muy intensas, será el elemento más incómodo del día y puede afectar a paseos y actividades al aire libre. Temperaturas contenidas, entre 13 y 17 grados.
Elda
La inestabilidad irá a más con el paso de las horas, dejando lluvias y tormentas durante la tarde tras una mañana nubosa. El viento del norte y nordeste soplará con fuerza en algunos momentos, reforzando la sensación de tiempo revuelto. Los valores térmicos se moverán entre 11 y 18 grados.
Torrevieja
La mañana será muy nubosa y la lluvia débil puede aparecer sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del nordeste será fuerte, especialmente en zonas abiertas del litoral, generando un ambiente desapacible pese a temperaturas suaves. Los termómetros marcarán entre 13 y 17 grados.
Orihuela
El cielo permanecerá cubierto y la lluvia hará acto de presencia a partir de la tarde, en un contexto de tiempo inestable pero sin grandes extremos. El viento de levante se dejará notar durante buena parte del día, aunque perderá fuerza al anochecer. Temperaturas entre 11 y 20 grados.
Alcoy
En el interior la jornada será plenamente invernal, con lluvia persistente y tormentas a lo largo del día. El viento del nordeste soplará moderado y la elevada humedad acentuará la sensación de frío. Las temperaturas apenas variarán, con mínima de 10 grados y máxima de 14 grados.
Dénia
El día se presenta muy adverso, con lluvias continuas y tormentas que podrán intensificarse por la tarde. El viento del norte, con rachas destacables, agitará el litoral y reforzará la sensación de mal tiempo. Ambiente húmedo y fresco, con temperaturas entre 11 y 17 grados.
